Pražské ANO chce svolat koaliční jednání. Důvod? Kauza Polčák

Praha - Pokud si TOP 09 vybere starostu Prahy 5 Radka Klímu (TOP 09) jako svého kandidáta do Sněmovny a umístí jej na volitelné místo, skončí ve funkci starosty. V pondělí to sdělil Klíma. Podle zatím neschválené kandidátky by měl být na čtvrtém místě a v případě, že by TOP 09 zopakovala výsledek z minulých voleb, stal by se poslancem. Podle webu TOP 09 by měla strana schvalovat kandidátky v březnu. Klímu minulý týden vyzval zastupitelský klub TOP 09 v Praze 5 k rezignaci. Poprvé se stal starostou v roce 2010, podruhé po volbách v roce 2014.