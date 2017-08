Pražská zoo se dočkala mláděte hadilova

AKTUALIZOVÁNO

Praha – Neplánované přerušení provozu metra na červené trase C, které se protáhlo i do pondělní ranní dopravní špičky, si v pondělí vynutila tragédie ve stanici Chodov. Do kolejiště spadl muž středního věku, který utrpěl smrtelná zranění – a devět minut po šesté hodině přestaly jezdit soupravy podzemní dráhy mezi stanicemi Kačerov a Háje – tedy v oblasti velkých sídlištních celků, odkud právě po ránu vyrážejí do zaměstnání tisíce lidí.