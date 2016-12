Pražská MHD bude mít o svátcích delší intervaly a zkrácený provoz

Praha - Pražská MHD bude mít o svátcích delší intervaly, bude zkrácen denní provoz a některé linky budou zrušeny. Na rozdíl od minulých let ale nebude omezen provoz před Vánocemi a až do 23. prosince pojedou linky podle jízdních řádů pro pracovní den. Sdělil to Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která plánuje pražskou veřejnou dopravu. Změny budou platit od 24. prosince do 2. ledna.

včera 15:01 SDÍLEJ:

Ilustrační foto. Foto: Archiv VLP

Autobusy, tramvaje i metro pojedou na Štědrý den podle sobotních jízdních řádů. "Metro bude asi od 18:00 provozováno až do půlnoci v prodloužených intervalech. Denní tramvaje a městské autobusy budou zhruba v 18:00 nahrazeny posílenými nočními linkami," uvedl Drápal. Lanovka i přívozy ukončí provoz v 18:00 a příměstské vlaky pojedou do 18:00 podle sobotních řádů, poté budou až do 22:00 jezdit v intervalu 60 minut. Čtěte také: Jízda na platební kartu či mobil bude v MHD v Praze možná za rok V první a druhý svátek vánoční budou platit nedělní jízdní řády. Provoz denních linek začne v 07:00, tedy asi o dvě hodiny později než obvykle. Mezi 27. a 30. prosincem budou spoje jezdit podle prázdninových řádů. Sobotní jízdní řády pak budou platit 31. prosince. Provoz metra bude prodloužen do 02:00 a noční linky nahradí ty denní již ve 22:00. Posílen bude provoz nočních autobusů. Na Nový rok pak budou platit nedělní jízdní řády a v pondělí 2. ledna 2017 se budou spoje řídit prázdninovými řády. V provozu nebudou tramvajové linky 4 a 21 a jezdit nebudou rovněž školní spoje na příměstských linkách. Přečtěte si: Vánoční průvod daruje naději

Autor: ČTK