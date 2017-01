Pražany potěší sáňkařská dráha i nová kluziště

Praha /INFOGRAFIKA, FOTOGALERIE/ - Zimní stadiony, venkovní kluziště, sáňkařská dráha a v budoucnu možná i sjezdovka. Praha podpoří zimní sporty.

Do pár let by mohla v metropoli přibýt sáňkařská dráha. Děti s oblibou využívají svahy Petřína, Stromovky nebo Riegrových sadů, sníh se na nich ale dlouho neudrží. Navíc podle vyhlášky z roku 2001 by se v těchto místech sáňkovat vůbec nemělo.

Veřejná kluziště jsou mezi Pražany populární

„Uvažujeme nad vytvořením sáňkařských drah. Zasněžovaly by je malá děla, aby děti v Praze mohly sáňkovat celou zimu. Ušetřili bychom tím i některé parky, kam se teď chodí sáňkovat," plánuje náměstek primátorky pro sport Petr Dolínek. V budoucnu by taková dráha mohla vzniknout například u ČVUT na Hanspaulce, kde je podle Dolínka ideální panelový svah pro ježdění. Vyrůst by mohla ale i v Praze 4.

Magistrát podporuje také myšlenku, že by v metropoli vzniklo více veřejných kluzišť. „Ukázalo se, že jsou u Pražanů velmi oblíbená. Od příštího roku bychom chtěli jejich počet navýšit a navíc u nich vybudovat stánky s teplým čajem a občerstvením," prozradil.

V Motole by mohla vyrůst i sjezdovka

Městské části pak spíše než o venkovní kluziště stojí o zastřešené haly. Nový zimní stadion by měl do dvou let vyrůst třeba v Praze 11 u základní školy Ke Kateřinkám. Stejně jako v Praze 5. Tam se uvažuje o Barrandově nebo Jinonicích.

Do budoucna by v Motole mohla vyrůst i sjezdovka. Alespoň s tímto nápadem minulý týden přišla Praha 5. Podle Dolínka je na zváženou, zda by se město mělo do podobných projektů pouštět, když nemá vhodné klimatické podmínky. „Nejhorší jsou projekty, které stojí na hraně. Třeba SkiPark pro běžkaře v Chuchli nás stojí spoustu peněz a jsme závislí na zimě. Je třeba zjistit, zda je to technicky možné," říká. Podle něj Pražanům stačí Monínec a Ještěd.

