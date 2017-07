Pražané propadli zahradničení. Radnice přemýšlí, jak je podpoři

Praha - Komunitní zahrady, předzahrádky a nově i záhonky kolem stromů. Zahradničení se šíří Prahou, počet květinových záhonků se zvýšil během roku minimálně pětkrát. Radnice zahradníky z řad svých obyvatel podporují, jak se ale ti shodují, nesmí být té pomoci příliš.

Street Gardening.Foto: Facebook Street Gardening Czech

„Pocházím z vesnice a byla jsem celý život na zahradu. Když jsem se přestěhovala do Prahy, tak mi to najednou moc chybělo. Nejprve jsem měla květiny na balkoně a na dvorku, a když jsem se přestěhovala na místo, kde jsem tyto možnosti neměla, rozhodla jsem se expandovat ven. Zasadila jsem si záhonek kolem stromu hned vedle domu, kde bydlím,“ vypráví nadšená zahradnice Lenka Šindelová.

Před nedávnem ale musela na pár dní odjet a s žádostí o pomoc se zaléváním se obrátila na uživatele Facebooku „Velmi mě překvapilo, jak rychle a pozitivně lidé reagovali. Ochotně se mi nabídlo několik lidí z okolí“ dodává.

Veřejný prostor v rukou občanů

Myšlenka zkrášlování veřejného prostoru se po metropoli šíří řetězovou reakcí. Jak dokládají lidé, kteří se městským zahradničením zabývají, když se v nějaké ulici objeví záhonek, zvedá se tím i pravděpodobnost, že v jeho blízkosti vznikne další. S jejich zakládáním pomáhá Pražanů například spolek Street Gardening.

„Pro mě to není jen o květinách, ale i pro tom, že člověk převezme část zodpovědnosti za svou ulici,“ vysvětluje předseda spolku Tomáš Plesník, který spolu s kolegy ze Street Gardening radí lidem například s tím, jaké nenáročné květiny pořídit, kde koupit levnou zeminu a na co si dát při osazování pozor. Častěji se ale o novém zkrášleném místě dozví až zpětně z fotek, které mu lidé posílají. „V 80 procentech případů se s nimi nepotkám, spíš se od nás inspirují,“ říká a snaží se přitom odhadnout, kolik květinových ostrůvků už v Praze vzniklo. „O nejméně padesáti vím, ale je jich určitě víc. Ještě před rokem jich nebylo víc než deset,“ tipuje.



Většina lidí vybere místo, které mají k domu nejblíže a které se jim líbí, aniž by se přitom zabývali tím, komu pozemek patří a zda na to mají svolení. Podle Tomáše Plesníka by bylo získání úředního povolení velmi složité a nejspíš i bezvýsledné. „Nejčastěji jde o pozemky, které má ve správě TSK a patří magistrátu, a ty vám povolení nedají. A já to chápu, protože by posvětili něco, o čem dopředu neví, co tam vznikne,“ míní.

Jak ale posléze dodává, když na něco nelze získat povolení, tak to ještě neznamená, že to je nelegální. Opatrnost je přesto na místě, o přestupek by se jednalo například tehdy, kdyby nešikovný zahradník porušil při osazování kořeny stromů.

Vstřícnost radnic roste

Vstřícnost či dokonce podpora radnic roste. Otevřeně se k městskému zahradničení hlásí třeba Praha 3, kde se projekt osazování umístil v rámci participačního rozpočtu, Praha 4 či Praha 7. Zelené oázy se ale nachází už v téměř každé městské části a ohlasy jsou spíše pozitivní než naopak. Přesto nelze nezmínit incident, který se stal v loňském roce v Praze 8, kde místní úřednice ničila lidem záhon, na který nedala povolení. Dnes už představitelé vedení osmé městské části nechtějí o tomto případu příliš mluvit, naopak se zabývají myšlenkou, jak obyvatele v zahradničení motivovat. „Jsme s tím teprve na začátku, musíme vymyslet, jak na to,“ říká místní radní pro veřejný prostor a občanské aktivity Hana Matyášová.

Věc je podle ní složitější než jen vyčlenit z rozpočtu peníze či vybrat lokalitu. „Ze zkušenosti vím, že když výzva přijde z vrchu, tak se lidé nepřetrhnou, aby se zapojili. Spíš to funguje tak, že oni dostanou nápad, chtějí si ho zrealizovat hned a klidně za vlastní náklady,“ říká. Její slova potvrzují i zahradníci ze Street Gardening a organizace Kokoza, která na svém webu vyznačuje místa pražských záhonků. „Iniciativa musí být v prvé řadě zespoda,“ říká Radka Pokorná z Kokozy.



Vytváření zelených oáz funguje zdárně i ve světě. Například ve Vídni mohou zájemci dostat na založení tzv. pakreku neboli malého parku v ulici, příspěvek z městské kasy, stačí k tomu vyplnění jednoduché žádosti včetně dodání nákresu, jak by měl parčík vypadat a kde by měl vzniknout. Kapacita 30 parketů Vídeňané pro letošek vyčerpali. Mohou se Pražané těšit na něco podobného? „Slyším o tom poprvé. Zrovna příští týden jedeme do Vídně pro inspiraci, tak když tam něco takového uvidíme a zaujme nás to, tak to určitě zkusíme zavést i v Praze,“ říká magistrátní radní pro životní prostředí Jana Plamínková.