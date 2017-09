Právnická fakulta, hotely i banky. Po stopách architekta Jana Kotěry

Někteří architekti za svého života vytvoří jen pár děl. Pak jsou tací, kteří jdou od zakázky k zakázce a tvoří i několik projektů současně snad po celý život. Mezi ně patřil i Jan Kotěra.

Za svého života vyhotovil stovky skic, návrhů a náčrtů budov. Jeho tvorba byla neobvykle pestrá. V počátcích kariéry pracoval Jan Kotěra spíše na menších projektech, jakými byly přestavby, rodinné hrobky či soukromé vily. Později přibyly velké budovy jako hotely, pojišťovny, výstavní pavilony, banky či školní budovy.

Díky mecenášům se dostal do Vídně

Celý příběh začal v roce 1871 v Brně, kde se narodil. Ke kariéře slavného architekta mu do jisté míry dopomohla náhoda. Ve chvíli, kdy začal skicoval první domky, si jeho nadprůměrného talentu všimli dva osvícení mecenáši projekční kanceláře Josef F. Freyen a Jan Nepomuk Mladota baron ze Solopysk. Díky nim se mohl v roce 1894 přihlásit na studia do Vídně. Právě tento rok na vídeňskou akademii nastoupil do funkce profesora Josef Wagner, který Kotěru a jeho generaci značně ovlivnil.

Wagner si byl dobře vědom měnících se společenských zvyklostí i modernizace všech odvětví. Byl přesvědčen, že by se nová architektura měla těmto změnám přizpůsobit. Nestačilo už jen přemýšlet nad dekorativními a půdorysnými funkcemi, ale také nad vývojem nových konstrukcí a stavbou samotnou. Právě tím značně ovlivnil své žáky. Už na škole získal Kotěra několik ocenění, mimo jiné Římskou cenu, v rámci níž pobyl několik měsíců v Mek-ce architektury Římě. Kotěra všeobecně za svého života hodně cestoval a čerpal inspiraci z okolního prostředí. Podnikl několik cest po Evropě a podíval se i do Ameriky.

Secesní období

Po studiích se Kotěra přesunul z Vídně do Prahy, kde tušil větší možnost uplatnění. Tam na počátku dvacátého století vstoupil do spolku Mánes, který sdružoval umělce a architekty. Kotěrovy rané práce odrážely vliv secese a částečně se nesly ve znamení lidové tvorby. Nejvýmluvnějším příkladem z tohoto období je patrně lidově laděná Trmalova vila ve Strašnicích s vysokou anglickou halou v interiéru. V secesním duchu se nesla i první pražská zakázka Kotěry Peterkův dům na Václavském náměstí. V roce 1902 svěřil spolek Mánes Kotěrovi zakázku na provizorní výstavní pavilon. Vybráno bylo místo pod Kinského zahradou kousek od Petřína. Pavilon měl sloužit pro expozici slavného francouzského sochaře Augusta Rodina, který přislíbil, že uspořádá samostatnou výstavu v Praze. Pro spolek to byl nevídaný úspěch, jednalo se o jednu z největších výstav v naší historii. Tomu také musel pavilon odpovídat. Kotěra se inspiroval rakouskými secesionisty, zejména pavilonem pro vídeňskou výstavu od J. M. Olbricha a navrhl dřevěnou stavbu s dvěma výraznými pylony v průčelí, mezi které umístil monumentální vstup. Vše doplnil umírněnou secesní dekorací. Stavba byla přijata dobře. Postupně se jeho styl zjednodušoval, ustupovaly dekorace a Jan Kotěra se více soustřeďoval na konstrukci a prostor.

Budovy bez okras

Moderní styl v naší architektuře se někdy právem též nazývá „kotěrovská moderna“. Architekt byl totiž jeden z prvních, kteří se nebáli budovy oprostit od dekorativních štuků a cingrlátek. Ke zjednodušení zajisté přispělo i jeho angažmá ve službách města Hradce Králové. Jako mladého architekta si jej vyhlédl tehdejší starosta Ulrich a kolem roku 1903 mu svěřil několik městských staveb. Postupně se Kotěra stal jedním z hlavních stavitelů moderně se rozrůstajícího města. Po budově Okresního domu získal i zakázku na městské muzeum. Původně navrhovanou podobu musel zjednodušit, město nemělo dost peněz. Kotěra tak ponechal účelnost budovy a zaměřil se na zjednodušení formy. Fasádu nového muzea nechal téměř bezozdobnou, pouze ji rytmizoval za pomoci cihlových pasů. Tento nový styl se pro něj zakrátko stal synonymem.

Jan KotěraNarodil se 18. prosince 1871 v Brně. j Studoval na vídeňské Akademii výtvarných umění, a to díky mecenášům. Tam jej ovlivnil profesor Jan Wagner.

Na počátku 20. století se stal členem spolku Mánes, který sdružoval umělce a architekty. Přispíval také do časopisu Volné směry.

Stavěl v mnoha městech: například v Praze, Hradci Králové, ve Vídni či Sarajevu. j Nejdříve pracoval na malých projektech, potom na hotelech, školách, pojišťovnách, výstavních pavilonech a bankách.

V roce 1910 byl jmenován profesorem nově vznikající architektonické školy na Akademii výtvarných umění.

LAICHTERŮV DŮMKolem roku 1910 postavil architekt v Praze v jednoduché cihlové formě hned několik přelomových budov, kterými se zapsal do historie architektury. Jeden z prvních domů, s fasádou rytmizovanou pouze cihlami, byl Laichterův dům na Vinohradech. Stavebníkovi sloužil jak pro potřeby jeho rodiny, tak jeho podniku. V přízemí se totiž nacházelo Laichterovo proslulé nakladatelství (dnes tam sídlí nakladatelství Paseka). V podobných formách je i budova Mozartea, kterou nalezneme v Jungmannově ulici a rovněž Kotěrova vlastní vila s ateliérem. Jako své sídlo si zvolil Královské Vinohrady, kde se v té době čile stavělo. V Hradešínské ulici bydlel se svou manželkou a synkem. Na fasádě vlastní vily použil kromě cihel i škrabanou omítku.



AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V roce 1910 Kotěru jmenovali profesorem nově vznikající architektonické školy na AVU v Praze, pro niž ve dvacátách letech navrhl novou budovu. Šlo o jednu z jeho posledních staveb. Jan Kotěra zemřel ve věku padesáti dvou let v roce 1923. Bohužel některé navržené stavby už nespatřil.



PRÁVNICKÁ FAKULTAVelmi důležitá byla pro Kotěru stavba nové budovy právnické fakulty. Na jejích plánech pracoval od roku 1907 a strávil na ní značnou část života. Kvůli první světové válce se projekt odložil, později ve dvacátých letech bylo třeba návrh přepracovat pro aktuální potřeby. Konečné rozhodnutí o výstavbě padlo v roce 1923, právě když Kotěra umíral. Jeho životní projekt po něm dokončil jeho žák a kolega Ladislav Machoň.



PETERKŮV DŮM

V secesním duchu Kotěra postavil jeho první pražskou zakázku dům na Václavském náměstí. Ten se nachází ve spodní části a vyznačuje se neobvykle uzoučkým průčelím. Dnes se jedná o jeden z nejkrásnějších secesních domů, ale v roce 1899, kdy byl dostavěn, příliš kladně přijat nebyl. Kritici namítali, že jeho styl málo reflektuje genia loci místa a že by dům mohl stát v jakékoliv evropské metropoli. Postupně se Kotěrův styl vytříbil do té míry, že byl rozpoznatelný na první pohled. I přesto, že mnozí kritici měli proti Kotěrovi stále námitky, stavebníků a zájemců o jeho projekty přibývalo geometrickou řadou. Od té chvíle se Kotěra v navrhování prakticky nezastavil.