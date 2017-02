Prasklé potrubí potrápilo řidiče. Už zase!

Praha /FOTOGALERIE/ - Na to, jak velké komplikace přinesla, působila jáma v Legerově ulici v centru metropole až titěrně. Za náměstím I. P. Pavlova řidiči mířící po magistrále směrem k Muzeu v pondělí míjeli výkop hluboký sice přes dva metry, ale rozměry celkem nevelký. Jenže toho promarněného času, než se na něj mohli podívat! Zvlášť v ranní špičce se kolona protáhla: nejen za Nuselský most, ale až ke sjezdu na Pankrác v ulici 5. května.

Kvůli havárii vody policisté v neděli večer uzavřeli dva ze čtyř jízdních pruhů. Poruchu vodovodního potrubí, která se obešla bez dopadů do zásobování odběratelů, se podařilo opravit již ráno – přesto se ale práce protáhly.

Čtěte také: Magistrálu trápí kolony kvůli havárii vody. Už zase

Deníku to řekl Tomáš Mrázek z centrály Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) – z firmy, která obstarává provoz potrubí i opravy havárií. „Voda teče od osmé hodiny – při výkopových pracích jsme ale narazili na havarijní stav dešťové kanalizace," připomněl, že nakonec toho bylo zapotřebí opravovat víc. Zcela hotovo snad bude v úterý, kdy se na dopoledne plánuje pokládka živičného povrchu.

Sto let staré potrubí je často v lepší kondici, než trubky z polské litiny

Havárie sice dopravu výrazně přibrzdila, místo však nebylo třeba uzavřít – na rozdíl od sklonku listopadu, kdy řidiče potrápila magistrála rozkopaná kvůli havárii vody v protisměru: v Sokolské ulici. Jsou dva obdobné maléry s citelnými dopady do pražské dopravy náhodné – zvlášť když odborníci zdůrazňují, že sto let staré potrubí často bývá v lepší kondici než trubky z polské litiny používané v osmdesátých letech – nebo představují signál, že letitý rozvod už zde dosluhuje?

Najít odpověď je úkolem pro Pražskou vodohospodářskou společnost (PVS), akciovku stoprocentně vlastněnou hlavním městem, která mimo jiné zodpovídá za správu vodohospodářského majetku. Deníku to řekla pražská radní pro oblast infrastruktury Jana Plamínková (STAN). PVS má vytypované problémové úseky, havárie boduje – a po této zimě potrubí pod magistrálou přibudou body zvyšující naléhavost plánovaných oprav.

Letos moc mrzlo

„Potrubí je tu z doby, kdy císaři Františku Josefovi ještě zbývalo 30 let vlády," připomněla Plamínková. Zdůraznila ovšem, že dosud tyhle trubky příliš nezlobily. To za PVK potvrdil i Mrázek: jejich stav se nevymyká pražskému průměru.

„Roli zde hrají kombinace toho, že magistrála je jednou z dopravně nejzatíženějších komunikací v Praze, a počasí, kdy zima byla opravdu zimou," připomněl. Kvůli silným mrazům i rychlému oteplení se počet havárií vody v Praze zvýšil o 20 procent.

Přečtěte si: Havárie vody zúžila pro auta Legerovu ulici

Magistrále by mohl pomoci kolektor

I tak má PVS tohle potrubí v hledáčku, řekla v pondělí Deníku tajemnice společnosti Hana Kletečková. I když nelze ani odhadovat, kde se objeví příští malér, podle vyhodnocení poruchovosti, stáří a také potřeby zohlednit kapacity vytváří PVS pětileté investiční plány, z nichž pak vycházejí roční plány. Tam jsou rekonstrukce na Karlově náměstí – a v širším okolí se připravují navazující akce: obnova celé řady vodovodních potrubí. Ty je však teprve třeba důkladně připravit.

Deník zaznamenal názor, že právě magistrále by mohl pomoci kolektor plánovaný v Ječné – nad ním však visí otazníky. „Kolem je spousta komplikací – a my čekáme na rozhodnutí města, zda ho bude stavět," poznamenala Kletečková. Ve hře zde tedy zůstává jak vedení vodovodu i kanalizace kolektorem, tak uložení potrubí do země. Radní Plamínková Deníku řekla, že v dopravně komplikovaných místech hodně záleží i na návrzích projektanta. Pokud by uzavírka ochromila půlku Prahy, je na místě zvažovat třeba použití bezvýkopové technologie.

Problémem vodovodů v Praze je i nekvalitní materiál

Na rekonstrukci vodohospodářské soustavy je letos v Praze určeno 1,4 miliardy korun. K jedné z největších akcí se řadí obnova vodovodních řadů v Klapkově ulici v Kobylisích za zhruba 120 milionů korun.

Předseda představenstva SVS Petr Žejdlík připomněl, že vedle akcí, kdy si obnovu žádá samotný stav infrastruktury, je důraz kladen i na spolupráci s dalšími investory (především s Technickou správou komunikací, dopravním podnikem, energetiky či plynaři), aby se sítě dělaly při jednom kopání a jednom omezení dopravy. Problémem vodovodů i kanalizací v hlavním městě je podle jeho slov nejen jejich stáří, ale i nekvalitní materiály požívané během osmdesátých let – stejně jako absence obnovy z let devadesátých.