Prasklá voda v Krči přinesla vážné komplikace

Praha – Dopravní komplikace, které se v sobotu večer přiblížily kolapsu provozu v celém okolí, přinesly uzavírky komunikace kvůli masivní havárii vodovodního potrubí pod krčským sídlištěm – v křižovatce ulic Zálesí a Štúrova. Problém, který se se objevil v pátek večer, si nejprve vynutil objížďku přes ulici Pod Višňovkou. Ta však od sobotního rána platila jen pro autobusy. Pro ostatní dopravu policisté uzavřeli už nájezd do ulice Zálesí od Thomayerovy nemocnice. Posléze došlo ještě na uzavírku příjezdu od Pankráce a sjezdu z Jižní spojky. Večer pak s touto situací bylo spojeno citelné zdržení v kolonách. V neděli, kdy už byla intenzita dopravy minimální, u místa omezení (kde směr jízdy k Thomayerově nemocnici zůstal průjezdný) přibrzdil provoz střet autobusu s osobním autem.

Uzavírku frekventované komunikace si od pátečního večera vynutila havárie vody v Krči – v ulici Zálesí nedaleko Thomayerovy nemocnice.Foto: DENÍK/ Milan Holakovský

O samotné poruše vody (jejíž důsledky v podobě přerušení dodávek pocítil jen jeden dům) Pražské vodovody a kanalizace předpokládaly, že by měla být opravena do sobotního večera – a to se také podařilo. Už v pátek ráno se podobné problémy objevily na Karlově náměstí v centru Prahy. Tam se potrubí podařilo opravit během pátku, avšak uzavírka komunikace se protáhla. Provoz tramvají nicméně zůstal zachován. V době, kdy povolí mrazy, jsou poruchy potrubí častější každoročně.

Čtěte také: Voda vyteklá z potrubí uzavřela silnici pod krčským sídlištěm