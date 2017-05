Prahu se Šumavou spojil Josef a František Seidelovi

Jižní Čechy, Praha – České dráhy (ČD) v pátek zahájily provoz přímého rychlíkového spojení z Prahy přes Č. Budějovice a Č. Krumlov až do šumavského Nového Údolí na hranici s Německem. Vlak patří do skupiny tzv. Jižních expresů a je pokračováním spoje Josef Seidel. Cesta z hlavního města až do srdce Šumavy trvá 4 hodiny a 14 minut. Dopravce se tím vrací ke spojům, které měl v nabídce do roku 2010. Deník o tom informoval Michal Štěpán, člen představenstva ČD

Příležitost svézt se prvním expresem, který jede z Prahy až na Šumavu, si nenechaly v pátek dopoledne ujít ani některé osobnosti Českého Krumlova. Na snímku nastupují do vlaku starosta Krumlova Dalibor Carda a radní Jitka ZikmundováFoto: Deník / Jan Houska

Přímé spojení na Šumavu je prodloužením expresního vlaku Josef Seidel. Ten vyjíždí v 8.02 hod z Prahy hlavního nádraží, do Budějovic přijíždí v 10.02 hod a do Krumlova, kde dosud končil, v 10.50 hod. Odtud vlak nově pokračuje do Nového Údolí jako rychlík (Rx) pojmenovaný po synovi Josefa Seidla Františkovi.

ČD myslí i na cykloturisty

Expresní vlak František Seidel zajistí i navazující autobusové spojení do Pasova. „Zastávka Nové Údolí u hranice poblíž Haidmühle se stala místem průchodného železničního a autobusového spojení mezi Prahou a Pasovem," uvedl Michal Štěpán. Dodal, že „na expresy budou navazovat i linky ČD Šumava busů, takže si cestující můžou naplánovat cestu z Prahy a navštívit třeba barokní Holašovice zapsané na seznamu UNESCO nebo vyjet lanovkou na horu Kleť."

Jak sdělila mluvčí ČD Radka Pistoriusová, šumavské expresy budou jezdit od pátku do 4. června v sobotu a v neděli, v letní sezóně od 10. června do 17. září denně a od 23. září do 29. října opět v sobotu a v neděli. „Na letní sezonu chystáme na této trati akční ceny jízdenek. O podrobnostech budeme informovat," uvedla mluvčí.

Spoje Praha – České Budějovice vyhledávají cykloturisté. Proto ČD do vybraných vlaků zařadí speciální vůz pro uložení jízdních kol. „Od prvního května nabízíme celodenní jízdenku pro přepravu kola v ceně 99 korun," uvedla Radka Pistoriusová. Vadou na kráse expresů je, že v nich dosud nefunguje slibované připojení Wi-Fi. „Počítáme s tím, že se tak stane v průběhu druhé poloviny roku," dodala mluvčí ČD.

