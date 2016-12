Prahu hlídají policisté se zbraněmi. Česku podle Chovance nebezpečí nehrozí

Praha - Česku podle poznatků zpravodajských služeb nehrozí v současné době zvýšené nebezpečí teroristického útoku. Policie po pondělním útoku na vánočním trhu v Berlíně přesto zvýšila bezpečnostní opatření v Praze a na dalších místech v zemi. Zda se tato opatření změní, bude záležet i na informacích, které zazní na dopoledním jednání zpravodajské skupiny, ve které zasedají zástupci ministerstva vnitra, tajných služeb či policie, sdělil ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), informace sdělila i policie na webu ministerstva vnitra.

Do davu lidí na berlínském náměstí Bretscheidplatz zřejmě úmyslně vjel kamion. Podle německých médií ho řídil muž, který do země přišel letos jako uprchlík z Pákistánu nebo Afghánistánu. Obětí tragédie je nejméně 12, zraněných je 48, část z nich je ve vážném stavu v nemocnici.

Podle Chovance se zpravodajská skupina sešla v souvislosti s tímto útokem dnes v 10:00. "V tuto chvíli známe totožnost pachatele a prověřujeme možné souvislosti s Českou republikou," uvedl Chovanec. Později v ČT24 uvedl, že dotyčný nemá jakoukoli vazbu na Česko. "Vypadá to, že ta osoba, která do Německa přišla před necelým rokem pravděpodobně přes takzvanou balkánskou cestu, jakékoli vazby na Českou republiku nemá," řekl ministr televizi. Nemá ani propojení s kýmkoli, kdo by se po Česku pohyboval, dodal.

Policie v Česku ještě v noci posílila bezpečnostní opatření u míst s vysokou koncentrací lidí. "Prvotní zvýšená bezpečnostní opatření jsme nastavili v Praze, kde se už v průběhu noci do ulic vydali policisté vyzbrojení mimo jiné dlouhými zbraněmi. Od dnešních ranních hodin se zvýšená bezpečnostní opatření dotknou také dalších míst napříč Českou republikou," uvedla policie na webu a doplnila, že dál zůstává v platnosti první stupeň ohrožení terorismem, tedy bdělost.

Speciální hlídky se zbraněmi dohlížejí na bezpečnost v Brně i Ostravě.

Nákupními centry, kolem stánků na vánočních trzích i hlavním nádražím v Brně procházejí od úterního rána policisté se samopaly. Policejní mluvčí Bohumil Malášek sdělil, že na bezpečnost v Brně dohlížejí nepřetržitě speciální hlídky se zbraněmi. „Výkon služby jsme posílili především v místech, kde seshromažďují velké počty lidí, tedy na hlavním nádraží, v obchodních centrech i na vánočních trzích," popsal v úterý.

Ozbrojenci jsou k vidění i v Moravskos­lezském kraji. Jednu z hlídek Deník zastihl u nákupního centra Futurum v Moravské Ostravě. Hlídka policistů z obvodního oddělení se samopaly hlídkuje také ve vánočním městečku a jeho okolí v centru Havířova.

Stupeň jedna v Česku platí od 22. března, kdy ho schválila vláda v reakci na teroristické útoky na bruselském letišti a v tamním metru. V ulicích bylo na dva měsíce nasazeno několik set vojáků, kteří hlídkovali spolu s policisty. Společné hlídky skončily v květnu.

Česká vláda zavedla čtyřstupňový varovný systém ohrožení před terorismem letos v lednu. Zavedení stupňů bezpečnosti bylo reakcí na loňské teroristické útoky v Paříži.

Lidé nosí před německou ambasádu v Praze svíčky

Před budovou německého velvyslanectví v Praze vzniklo přes noc spontánně místo, kam lidé pokládají svíčky a květiny, aby uctili oběti pondělního útoku v Berlíně. Ambasáda předpokládá i vystavení kondolenční knihy, konkrétní dobu teprve upřesní, sdělilo tiskové oddělení velvyslanectví.