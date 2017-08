Prahu berou útokem návštěvníci z Ruska. Velkým překvapením je přírůstek Indů

Praha – Pokračuje masivní návrat Rusů – a výrazně přibylo i turistů z Číny, Jižní Koreje, Španělska a Indie. Tak v úterý komentovala nejnovější údaje statistiků o cestovním ruchu a poptávce po ubytování ve druhém čtvrtletí letošního roku Barbora Hrubá z organizace Prague City Tourism (někdejší Pražské informační služby).

Data za období od dubna do června, která Český statistický úřad sbíral do konce července a zveřejnil v úterý, ukazují, že nadále pokračuje trend stoupající obliby Prahy jak mezi návštěvníky ze zahraničí, tak mezi domácími turisty. To se očekávalo – nicméně meziroční nárůst počtu návštěvníků z Indie o 48,3 procenta představoval velké překvapení.

V Asii má Praha zvuk

Místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež přitom v úterý uvedl, že za druhý kvartál přijelo do celé republiky 41 392 turistů z Indie – což představuje devětatřicetiprocentní nárůst. Žebříčkům návštěvnosti Prahy nicméně nadále vévodí Němci, často lze potkat Rusy, Američany, Brity či Italy. Pokračuje výrazný nárůst počtu výletníků přijíždějících z Asie.

Ve druhém čtvrtletí přicestovaly do Prahy dva miliony lidí, což proti loňsku představuje nárůst o 11,1 procenta. Turistů statistici napočítali přesně 2 075 701. Z nich 1 796 631 byli cizinci (+ 11,4 procenta) a domácích návštěvníků přivítala Praha 279 070 (+ 9,4 procenta). Tihle hosté strávili v metropoli dohromady 4,9 milionu nocí, z čehož desetina – 492 tisíc – připadla na našince. V počtu přenocování vykazují statistiky nárůst převyšující 12 procent. Skóre mezi cizinci a domácími je zde vyrovnané; dosahuje poměru 12,3:12,1 procentního bodu.

Hezky jako na jihu

Výsledky druhého čtvrtletí označila Hrubá za skvělé – a potěšující nejen zjištěním, že Praha nadále zůstává vyhledávanou destinací. „Zároveň jsou pro Prague City Tourism důkazem účinnosti zvolené marketingové strategie,“ konstatovala s poukazem na zvyšující se počet domácích návštěvníků. „Právě na ně se v posledních letech aktivně zaměřujeme,“ konstatovala. Již třetím rokem tak lze na festivalech i dalších kulturních akcích potkat mobilní informační centrum, které Prahu přibližuje jako příjemné a zajímavé město, které osloví i tuzemské návštěvníky. „Z pohledu domácího hosta byly co do příjezdů nejoblíbenější kraje Jihomoravský, hlavní město a Jihočeský,“ poznamenal k aktuálním číslům Pavel Vančura ze statistického úřadu.

Potěšit všechny smysly

Deníku Hrubá řekla, že z ohlasů od návštěvníků je zřejmé vnímání Prahy jako jedné z nejbezpečnějších metropolí. A Praha si udržuje pozici jednoho z turisticky nejatraktivnějších evropských měst i díky tomu, že má co nabídnout. „Vysokou míru atraktivity mají na svědomí nejen unikátní památky, jako jsou Pražský hrad, Karlův most nebo Staroměstská radnice, ale také úroveň poskytovaných služeb, široká nabídka vynikajících gastronomických zážitků a možností kulturního vyžití,“ shrnula, čím hlavní město boduje. Rovněž Papež z asociace cestovek ocenil kvalitu služeb poskytovaných v tuzemsku i množství turistických atrakcí a pestré nabídky vyžití.



Cestovní ruch v Praze a okolí v prvním pololetí letošního roku

Návštěvnost od ledna do června a srovnání s loňskem

Celkem Cizinci Domácí

Praha 3 451 526 (+ 9,2) 2 931 298 (+ 9,1 %) 520 228 (+ 9,5)

Střední Čechy 428 057 (+ 13,6 %) 116 539 (+ 25,0 %) 311 518 (+9,9 %)

Česká republika 8 838 983 (+ 12,9 %) 4 626 160 (+ 12,8 %) 4 212 823 (+ 12,9 %)





Přenocování od ledna do června a srovnání s loňskem

Celkem Cizinci Domácí

Praha 8 084 643 (+ 9,6 %) 7 176 371 (+ 9,3 %) 908 272 (+ 11,8 %)

Střední Čechy 933 265 (+ 10,0 %) 243 228 (+ 18,0 %) 690 037 (+ 7,4 %)

Česká republika 23 096 992 (+ 11,1 %) 12 048 843 (+12,0) 11 048 149 (10,2 %)





Pořadí návštěvníků ze zahraničí v prvním pololetí a srovnání s loňskem

- podle absolutních počtů:

1. Němci + 6,0 %

2. Slováci + 9,4 %

3. Američané + 8,5 %

4. Poláci + 13 %

5. Číňané + 56,5 %

6. Rusové + 51,1 %

7. Jihokorejci + 38,8 %

8. Britové + 2,4 %

9. Italové + 11,5 %

10. Francouzi + 10,1 %



- podle strávených nocí:

1. Němci + 4,1 %

2. Rusové + 50,9 %

3. Američané + 7,9 %

4. Slováci + 9,0 %

5. Poláci + 12,7 %

6. Britové + 1,7 %

7. Italové + 12,2 %

8. Číňané + 44,8 %

9. Francouzi + 8,1

10. Jihokorejci + 35,5 %



Zdroj: Český statistický úřad