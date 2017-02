Prahu 2 uklízejí vězni, práci si mohou udržet i na svobodě

Praha /FOTOGALERIE/ - Do úklidu ulic v Praze 2 se zapojí vězni z pankrácké a ruzyňské věznice. Další budou pomáhat s tříděním svezeného odpadu. Vězeňská služba a městská část se na tom dohodly s úklidovou firmou Komwag. Starostka Prahy 2 Jana Černochová (ODS) v úterý na tiskové konferenci uvedla, že zaměstnaní vězni budou moci s prací pokračovat i po odpykání jejich trestu a firma jim dokáže zajistit i ubytování.

„V Komwagu bude pracovat osm odsouzených, je to pilotní projekt. Rádi bychom po jeho vyhodnocení přistoupili k jeho rozšíření," řekla Černochová. „Myslím si, že by to mohlo být inspirací i pro paní primátorku, protože hlavní město má celou řadu příspěvkových organizací," doplnila. Městská část drží v Komwagu minoritní podíl akcií.

Zaměstnání vybraných vězňů schvaluje odborná komise

Čtyři vězni, kteří se od pondělka pohybují v ulicích, pracují jako metaři. Chodí ve skupinkách po dvou, přičemž každou dvojici doprovází další pracovník úklidové firmy. „Nenastane situace, že by byl odsouzený na ulici sám," zdůraznila starostka.

Podle šéfa Vězeňské služby Petra Dohnala byli do projektu vybráni vězni, kteří si odpykávají trest za bagatelní trestnou činnost. Jejich zaměstnání mimo věznici navíc schvaluje odborná komise složená ze speciálních pedagogů či psychologů, kteří všichni musí vyslovit souhlas.

U jedné z firem pracují vězni osm hodin denně

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) na projektu pochválil symbiózu mezi věznicí a městem. „Víte, že tam, kde chceme třeba zřizovat nová zařízení, se na ně občané dívají poněkud podezíravě. Tady je to dobrá ukázka, že to může být přesně naopak: tedy nejenom, že věznice neškodí svému okolí, ale že mu dokáže jistým způsobem i pomoci," poznamenal.

Při zaměstnávání vězňů je pro zaměstnavatele výhodou nižší mzda i to, že pokud jeden vězeň onemocní, v práci ho zastoupí jiný. Komwag vězňům platí 50 korun za hodinu, k nimž mohou dostávat prémie podle odvedeného výkonu. Pracují osm hodin denně.

Jeden z vězňů např. třídí papír na lince

Ředitel firmy Jaroslav Stružka uvedl, že s odsouzenými má dobré zkušenosti. „V minulosti jsme už zaměstnali člověka, který se vrátil z výkonu trestu. Nejprve jako metaře a později dokonce jako řidiče, když se ukázalo, že je poctivý, pilný a pracovitý. Dnes patří k našim nejlepším zaměstnancům," uvedl. Odhadl, že postupně by mohl poskytnout práci desítkám vězňům například i při údržbě zeleně nebo úklidu dětských hřišť.

„Třídíme na lince papír od plastů a všeho možného dalšího. Pracujeme pět dní v týdnu, od pondělí do pátku," popsal novinářům jeden ze zaměstnaných vězňů, který si dříve na svobodě vydělával výškovými pracemi. Na současné práci ocenil, že z odměny může hradit napáchané škody a že mu zůstane i kapesné.

Schopno práce je asi 75 procent vězňů

V hlavním městě už někteří vězni pracují v Pražských službách, odsouzení pomáhají i při údržbě dalších měst. Například desítka vězňů z rýnovické věznice se nedávno zapojila do odklízení sněhu při vyhlášeném kalamitním stavu v Jablonci nad Nisou.

Schopno práce je podle ministra Pelikána zhruba 75 procent vězňů, omezen je však počet těch, které lze za prací pustit mimo věznici. Počet odsouzených, kteří reálně pracují, se blíží k osmi tisícům, ve výkonu trestu je 20 642 lidí.

Čtěte také: Vězňům v Praze by mohla dát práci úklidová firma