Prahou prošel průvod na podporu hnutí Fa-lun-kung

Praha - Centrem Prahy od Václavského náměstí na Kampu prošel v sobotu odpoledne průvod na podporu stoupenců hnutí Fa-lun-kung (Falun Gong) pronásledovaných čínskými úřady. Vedl ho téměř stočlenný pochodový orchestr Tian Guo Marching Band tvořený lidmi různých etnik z deseti evropských zemí, které spojuje právě cvičení Fa-lun-kung. V průvodu nechyběly ani tanečnice, zlatý drak nebo ukázky cvičení.

„Zastavme obchod s orgány lidí, kteří ještě dýchají," stálo na jednom z transparentů. Právě odebírání orgánů stoupencům hnutí je vedle mučení a věznění jedním z trestů, které podle hnutí uplatňují čínské úřady.

Lidé jsou kvůli této meditační praxi pronásledováni

„Průvod pořádáme, abychom pokojným způsobem upozornili na stále trvající bezpráví v Číně, jež se děje lidem, kteří chtějí svobodně cvičit, meditovat a kultivovat svůj charakter podle principů pravdivosti, soucitu a snášenlivosti, základního učení metody Falun Gong," uvedli pořadatelé na svém webu.



Pražané a turisté zhruba dvousethlavé uskupení většinou pozorovali, někteří si ho natáčeli na mobilní telefon. Podle zástupce pořadatelů Juraje Skovajsy je jedním z cílů dnešní akce ukázat, že lidé praktikující cvičení Fa-lun-kung jsou normální součástí veřejnosti a prezentují pozitivní hodnoty.

Druhou informací pro veřejnost podle něj je, že lidé, kteří se této praxi věnují v Číně, jsou velmi tvrdým způsobem pronásledováni. To trvá od roku 1999, kdy hnutí zakázala Komunistická strana Číny. Jedním z důvodu podle něj bylo to, že za sedm let se tomuto cvičení začalo věnovat víc lidí, než bylo členů komunistické strany.



Meditační praxe Fa-lun-kung pochází z buddhismu. Zahrnuje pomalá, energetická cvičení a klade důraz na hodnoty pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. Věnují se jí lidé ve více než stovce zemí po celém světě. Původně byla v Číně podporovaná i vládou, od roku 1999 jsou ale její členové perzekvováni.