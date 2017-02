Praha zvažuje rozšíření platnosti ročního kuponu MHD do Středních Čech

Praha - Hlavní město zvažuje, že by rozšířilo platnost ročního kuponu MHD na území Prahy-východ a Prahy-západ ve Středočeském kraji. Organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD, by měla v následujících několika měsících vytvořit analýzu, zda by to bylo možné. Novinářům to v úterý řekl primátorčin náměstek Petr Dolínek (ČSSD). Kupony za 3650 korun nyní platí pouze na území Prahy, za její hranicí musejí mít cestující jízdenku podle daného pásma.

Jízdné. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Objednavatelem dopravy by byla na vybraném území Středočeského kraje Praha. „Ta by to tak nejen dotovala, ale připadl by jí výtěžek z jízdného. Musíme se ale také domluvit, co bychom tím získali. Analýza musí říct, zda to bude mít přínos," řekl Dolínek.

Cena jízdenky není jediným kritériem

Dokument, který vypracuje Ropid, by měl mimo jiné zhodnotit, kolik řidičů by potenciálně mohlo přesednout z aut do veřejné dopravy. S tím pak podle Ropid souvisí také zlepšení průjezdnosti, kapacity nebo dochvilnosti veřejné dopravy ze středních Čech do Prahy. „Cena jízdenky není jediným kritériem. Region kolem Prahy totiž není nějak ekonomicky slabý. Nejdůležitější je, aby veřejná doprava byla atraktivní," řekl Vojtěch Novotný z Ropid.

V nabídce jsou i jednodenní kupony

Roční kupon MHD zlevnilo město v roce 2015 o více než tisícikorunu na současných 3650 korun. Důvodem byla snaha motivovat Pražany využívat ve větším množství veřejnou dopravu. Středočeši platí jízdné podle toho, jak daleko od Prahy a v kterém z pásem bydlí.

V Praze mohou cestující využívat jízdenky za 24 korun na 30 minut, za jízdenku na hodinu a půl zaplatí 32 korun. V nabídce jsou také jednodenní a třídenní, kupony si cestující mohou kromě ročního pořídit měsíční, čtvrtletní, pětiměsíční, desetiměsíční.