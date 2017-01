Praha zvažuje omezení aut na Malé Straně a Pohořelci

Praha - Levý vltavský břeh se má dopravně zklidnit. Alespoň takový je plán pražského magistrátu, podle něhož by se mělo začít omezením transitní dopravy na Malé Straně. Auta by však mohla zmizet i z Pohořelce.

Malostranské náměstí přestalo být na začátku léta parkovištěm. Na jeho místě přibude kašna a nejspíš v místě zůstane i současný platan. Pomník maršála Radeckého by se na náměstí vrátit neměl.Foto: Vizualizace Martin Hájek, Václav Hájek, Petr Horský

Tisíce automobilů projedou za den přes Malostranské náměstí. To se má v budoucnu změnit. Hlavní město chystá v souvislosti s úpravou náměstí i omezit v této části města dopravu. „Rádi bychom na maximální míru omezili průjezd touto lokalitou," řekla Pražskému deníku náměstkyně primátorky Petra Kolínská (Trojkoalice/Zelení).

Řidiči by při omezení průjezdu měli volit cestu přes Blanku

Už v úterý měli tento návrh projednat radní magistrátu, avšak nakonec jim dokument nebyl předložen k posouzení. K tomu by mělo snad dojít v následujících týdnech.

V současnosti projíždí Malostranským náměstím podle měření Technické správy komunikací zhruba 11 tisíc vozidel za den. Pokud by tam byla tranzitní doprava zakázána, vozidla by se přelila kupříkladu na Smetanovo nábřeží, Strahov a magistrálu. Řidiči by podle Prahy měli při omezení průjezdu volit cestu přes tunelový komplex Blanka, díky kterému už klesla dopravní zatíženost na Malé Straně.

Auta měla jezdit po tramvajové trati

Ačkoli by měl být počet vozidel na Malostranském náměstí menší, nebude to mít dopad na plánovanou úpravu lokality. Podle původního architektonického návrhu totiž měla auta jezdit po tramvajové trati a současná cesta pro vozy se měla zarovnat s nástupním ostrůvkem a zbytkem náměstí. K tomu však nakonec nedojde.

„Vpuštění aut na koleje nepovažuji za šťastný nápad. Poté, co jsme posílili tramvajové linky, potřebují tramvaje na Malostranské náměstí volný průjezd. I kdyby tam bylo méně aut, nedělalo by to i tak dobrotu," vysvětlila Kolínská. S tímto řešením souhlasí i Praha 1, pod kterou zmíněné území spadá.

Lidé si ještě dostatečně nezvykli využívat tunelový komplex

Celkem by se zmírnění dopravy v centru měla týkat úseku od Újezdu až ke zmíněnému náměstí. „Do tří měsíců přineseme řešení dopravy v celé lokalitě Malé Strany," uvedl minulý týden při jednání magistrátního výboru pro dopravu náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD).

Proti omezení průjezdu vozidel Malou Stranou byl minulý týden předseda zastupitelského klubu ANO Michal Hašek, podle něhož si ještě lidé dostatečně za více než rok nepřivykli využívat tunelový komplex Blanka.

Chystá se rekonstrukce Keplerovy ulice

Nemělo by to být jediné omezení jízdy aut, které by se měl levý pražský břeh ve středu města dočkat. „Celá věc je zatím v plenkách, ale k zákazu automobilové dopravy by také došlo na Pohořelci," řekl Dolínek.

V současnosti se chystá rekonstrukce Keplerovy ulice. „Oprava je Prahou 6 vítaná. Ulice byla v havarijním stavu. Objezd bude částí ulice Myslbekova," sdělil mluvčí šesté městské části Martin Churavý.

Ministerstvo chce na Pohořelci zvýšit bezpečnost kolem své budovy

Vozidla by však podle Dolínkových nedávných slov mohla z části Pohořelce zmizet nadobro. Auta by byla odkláněna po čtyřproudé komunikaci mezi tramvaje. Pro turisty by se tak zlepšila cesta ke Strahovskému klášteru.

Úprava má podle náměstka souviset se záměrem ministerstva obrany, které chce na Pohořelci zvýšit bezpečnost kolem své budovy. Usměrnit by se tak mohla doprava v Chotkových sadech.

Smetanovo nábřeží je zatím mimo zájem

Zatímco s levým pražským břehem má v současnosti město plány, jak omezit jízdy aut, pravý břeh je zatím mimo zájem. „V dalším roce a půl neplánujeme zásahy na Smetanově nábřeží," sdělil Dolínek.

O zklidnění Smetanova nábřeží se v hlavním městě mluví několik let. Podle některých odborníku je však možné jeho zklidnění možné uskutečnit až ve chvíli, kdy budou hotové městské okruhy. Historický střed Prahy by pak byl s výjimkou rezidentů dostupný pouze městskou hromadnou dopravou.

