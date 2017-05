Praha zatím o zákazu kouření venku neuvažuje

Praha - V New Yorku to kuřáci nemají snadné. Už šest let tam platí zákaz kouření na veřejných otevřených prostranstvích, jako jsou parky nebo pláže. A také slavné náměstí Times Square. Podle vedení města regulace chrání občany před pasivním kouřením a přispívá k čistotě newyorských ulic.

Podobných zákazů v poslední době přibývá hlavně v severoamerických a evropských městech. Praha zatím o něčem takovém neuvažuje, přestože nový protikuřácký zákon nepochybně vytlačí kuřáky do ulic, což může přinést další problémy.

Kuřáci se kvůli plošnému zákazu přesunou před dveře

S posledním květnovým dnem zmizí poslední popelníky uvnitř hospod a restaurací. Kuřáci se kvůli plošnému zákazu kouření ve veřejných budovách přesunou před dveře. To může přinést komplikace zejména v nejrušnějších částech metropole.

Konkrétně například v Dlouhé ulici, kde vedle sebe stojí velkokapacitní restaurace Lokál, klub pro stovky lidí Roxy a další objemné podniky. Jak (minulý týden) upozornil Pražský deník, zejména v centru hlavního města přibývají přestupky, jako je rušení nočního klidu nebo „znečištění odhozením nedopalku". A situace se může s početnějšími hloučky kuřáků na ulicích ještě zhoršit.

Do ulic vyrazí antikonfliktní týmy

Městská část Praha 1 ve snaze o předcházení konfliktů mezi hospodskými hosty a starousedlíky posílá už od poloviny května do ulic tzv. antikonfliktní týmy, připomíná mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková s tím, že radnice očekává nárůst hluku i nepořádku v centru:

„Naše týmy mají slušnou, avšak důraznou formou upozorňovat na rušení nočního klidu v problémových ulicích, které jsou známé největším počtem stížností na hluk, jako je Dlouhá, Vězeňská, Kozí a okolí. Tyto týmy mají nastavené pravidelné pochůzky vždy od 23. hodiny až do cca 4. hodiny ranní každý čtvrtek, pátek a sobotu až do konce léta. Problémy to snad alespoň částečně zmírní. Kvůli zákonu jsme taky navýšili rozpočet na úklid ulic." V Praze platí už skoro deset let vyhláška, která zakazuje konzumaci alkoholu na několika stovkách konkrétních míst a také např. v okolí škol.

Vyhláška o zákazu kouření

Nepomohl by obdobný zákaz i v případě kouření? Vedení pražského magistrátu o něm zatím neuvažuje. Primátorka Adriana Krnáčová k tomu pro Pražský deník uvedla: „Až nový zákon v praxi ukáže, jak na něj budou lidé reagovat, jak se budou chovat. Já osobně věřím, že se kuřáci před hospodami zkultivují podobně, jako se to stalo např. po zavedení protikuřáckého zákona v Irsku."

Podobný pohled na věc má náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). Podle něj by bylo okamžité rozšíření zákazu z restaurací a podobných zařízení na vybrané venkovní prostory příliš „invazivní". Dolínek taky připomíná, že se protikuřácký zákon vztahuje i na nekryté zastávky MHD a jejich okolí.

Přístup magistrátu k novému zákonu kritizuje opoziční zastupitelka

Náměstkyně primátorky Petra Kolínská (Trojkoalice) pak taky nevidí cestu k zajištění klidu ve městě skrze další regulace. Hluk kolem klubů v centru, především těch se zahraniční klientelou, je podle ní objektivní problém, který obtěžuje místní. Zákaz kouření na tom podle ní moc nezmění. „Protialkoholová" vyhláška je pak podle Kolínské na druhou stranu opatření, které nepřiznaně šikanuje lidi bez domova.

Řešením by podle Kolínské mohli být profesionální „hlídači klidu", najatí velkými podniky. Přístup magistrátu k novému zákonu kritizuje opoziční zastupitelka a spolumajitelka jazzového klubu Ungelt Jaroslava Janderová (ODS). „Vadí mi hlavně to, že vedení Prahy nedalo městským částem žádný návod nebo inspiraci, jak to řešit. Budou dostávat pokuty za nepořádek před hospodou její majitelé, nebo kouřící hosté? Jak vysoké ty pokuty budou? Magistrát nám v přípravách na změnu, která je podle mě celá nesmyslná, nepomohl ani trochu."