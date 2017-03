Praha začala připravovat prodloužení kanalizace do Třebonic

Praha - Hlavní město začalo připravovat prodloužení kanalizace do Třebonic. Plánovaný kanalizační sběrač čtvrť napojí na ústřední čistírnu odpadních vod. Hotov by mohl být příští rok, vyplývá z dokumentace pro posudek vlivu stavby na životní prostředí. Třebonice se k Praze připojily v roce 1974, mají asi 460 obyvatel.

Kanalizace. Ilustrační foto. Foto: ČTK/ Michal Kamaryt

„V současné době je v tomto území likvidována splašková voda pouze pomocí žump, jejichž pravidelný vývoz není ze strany městské části ani hlavního města možno účinně kontrolovat," píše se v dokumentu.

V Praze je v provozu 26 pobočných čističek

V oblasti se navíc počítá s další výstavbou. „V celém povodí koncového úseku kanalizace by mohlo být ve výhledu územní rezervy asi 17 700 obyvatel," uvádí dále dokumentace stavby.

Hlavní město plánuje postavit i další části kanalizace, které by sváděly odpadní vodu do hlavní čističky. Podobná situace je například Točná v katastru Prahy 12. Než tady metropole postaví kanalizační sběrač, chce radnice pro čtvrť s rostoucím počtem obyvatel aspoň malou samostatnou čistírnu.

V metropoli je kromě hlavní čistírny odpadních vod na Císařském ostrově v provozu 26 pobočných čističek pro městské části. Jejich velikost je různá, zpracovávají vodu od 50 po 15 tisíc lidí. Celkově mohou pobočné čističky pojmout splaškové vody od zhruba 125 tisíc obyvatel. Město je chce postupně odpojovat.