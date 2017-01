Praha vypíše soutěž na podobu informačního systému v ulicích

Praha - Hlavní město chce letos vypsat graficko-designerskou soutěž na podobu informačního a orientačního systému v Praze. Rozhodli o tom na svém úterním jednání pražští radní. Studie, která bude sloužit jako podklad k vypsání tendru na konkrétní podobu značení, vyjde na tři miliony korun.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

„Praha v současné době postrádá jednotný a efektivní informační (orientační) systém, který by napomáhal orientaci. Dnes v Praze existuje několik paralelních systémů, jejich grafická, informační i prostorová provázanost je však jen částečná," píše se v dokumentu, který schválili radní.

S magistrátem bude spolupracovat i Ropid, DPP nebo IPR

Pracovní skupina, která soutěž bude řešit, by měla vzniknout do konce ledna. V prvním pololetí letošního roku pak bude vybrán dodavatel, který garficko-designerskou soutěž připraví. V materiálu, který vybraný dodavatel předloží, bude uvedeno, jak a kde by měl systém fungovat. Následně se jím budou řídit zájemci o účast v soutěži o podobu značení.

Spolupracovat na novém systému budou kromě magistrátu například Ropid, dopravní podnik, Institut plánování a rozvoje nebo Technická správa komunikací. Náklady tři miliony korun zaplatí město prostřednictvím Ropid, která organizuje pražskou MHD.

