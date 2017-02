Praha spustí aplikaci zmente.to, kam lidé mohou poslat stížnosti

Praha - Hlavní město spustí aplikaci a webovou stránku zmente.to, kde budou moci Pražané upozornit na rozbité lavičky, chodníky či polámané stromy. Stěžovat si budou moci i na dochvilnost MHD. Cílem projektu je vytvořit jednotné místo, kam lidé mohou zasílat své podněty. Projekt by měl být plně spuštěn do měsíce. Novinářům to v pátek řekl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). V první fázi se zapojí především dopravní podnik (DPP), Technická správa komunikací (TSK) a Ropid. Náklady město neuvedlo.

včera 13:36 SDÍLEJ:

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Luboš Jeníček

„Chceme, aby nám Pražané pomohli zlepšit své okolí. Znají ho dobře a my jim chceme dát možnost nám svá zjištění dát vědět. Lidé se často obrátí třeba na radnici, která jim ale řekne, že to nespadá do její kompetence. Tomu se touto aplikací chceme vyhnout," řekl Dolínek. Na stránce lidé najdou šest ikon, a to pro MHD, cyklistiku, dopravu na komunikacích, zeleň, veřejné prostranství a městský mobiliář. Uživatel tak klikne na příslušnou ikonku a může poslat zprávu, fotografii, provést lokaci v mapě a zadat e-mail pro odpověď. Nejvíce podnětů řeší DPP „Za systémem nebude automat, ale živý člověk se znalostí magistrátu a jeho institucí. Ten bude vědět, kam podnět co nejrychleji poslat," dodal Ondřej Kubala z organizace Ropid. Havarijní případy budou podle Dolínka řešeny hned, ty další do měsíce. Náklady na vytvoření aplikace město neuvedlo. „Náklady zveřejníme při spuštění, aplikace se ještě doprogramovává," řekl Dolínek. Zmíněné tři organizace vybrala Praha kvůli množství podnětů, které zaznamenávají. V součtu to je až 35 tisíc podnětů za rok. Nejvíce jich řeší DPP, a to 17 999, TSK jich za rok zaznamenala 10 655. Čtěte také: Městské části vyvíjí aplikace. Za stovky tisíc

Autor: ČTK