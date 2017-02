Praha si nechá vypracovat dokumentaci na opravu Vinohradské

Praha - Hlavní město si nechá vypracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci Vinohradské třídy. Předpokládaná maximální hodnota zakázky je 23 milionů korun. Vypsání tendru v úterý schválili pražští radní. Plán opravit ulici představila Praha v polovině roku 2015, chce například rozšířit chodníky, rozmístit nové koše a lavičky a přesunout některé zastávky. Práce mají podle původního plánu skončit v příštím roce.

Vinohradská ulice.Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

„Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro rekonstrukci komunikace v ulici Vinohradská v úseku ulic Legerova a Jana Želivského," píše se v dokumentu, který schválili radní.

Čtěte také: Proměna ulic bude stát miliardu

Tendr by měl být vypsán v březnu

Vybraná firma pro město vypracuje například dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, materiály nutné pro vydání stavebního povolení nebo vyhotoví soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zajištění autorského dozoru při výstavbě. Tendr by měl být vypsán v březnu.

Na Vinohradské by měly být, kromě několika úseků, rozšířeny chodníky. Přibudou zmíněné odpadkové koše nebo lavičky. Rovněž by měly být všechny zastávky bezbariérové. Ty, které jsou daleko od sebe pak budou posunuty. To se týká například zastávky na náměstí Jiřího z Poděbrad ve směru do centra. Všechny tramvajové ostrůvky budou rozšířeny.

Přechody přibudou i na Floře

Nejvíce změn se dočká křižovatka na náměstí Jiřího z Poděbrad. Kromě posunutí zastávky budou odstraněna z křižovatky všechny zábradlí a domalovány přechody tak, aby se lidé přes křižovatku nemuseli dostávat pouze podchodem.

Přechody přibudou také na Floře. Parkovací místa by na Vinohradské měla zůstat zachována v současném počtu. Rekonstrukce bude postupovat společně s jednotlivými fázemi opravy tramvajových kolejí. Náklady zatím vyčísleny nebyly.