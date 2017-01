Praha se dočká devadesátek. Noční tramvaje mají nově začínat devítkou

Praha - Město chystá velké přečíslování autobusů a nočních tramvají. Místo desítky let používané pětky na začátku by měla být nově devítka. Vozidla MHD totiž neumí označení písmenem.

Metropoli dochází čísla pro nové linky. Což je problém vzhledem k situaci, že do dvou let se má většina Středočeského kraje začlenit do Pražské integrované dopravy. Na nové spoje by tak už nevycházely v současném rozdělení cifry.

Nová čísla zavedou až o letních prázdninách

Do začátku května by se mělo začít pracovat na přečíslování linek MHD s tím, že nově očíslované spoje by se v ulicích objevily v červenci. „Více než tři tisíce vozidel nedokáže pracovat s označením linek písmenem nebo čtyřčíslím," řekl Petr Tomčík, ředitel společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v metropoli.

Reagoval tak na to, proč není možné, aby linky byly označeny kupříkladu s N před číslem. Nové označení pak má dotknout autobusů i nočních tramvají.

Přečíslování tramvají někteří kritizují

Nově by tak po hlavním městě jezdily noční spoje s dvojčíslím začínajícím devítkou namísto stávající pětky. S tím však nesouhlasí někteří pražští zastupitelé.

„Jestli je nějaká jistota v noční Praze, je to linka s padesátkou. Lidé jsou na to zvyklí a i turisté ji mají v průvodcích," řekl Ondřej Mirovský (Trojkoalice/SZ). Přečíslování tramvají se nezdá ani náměstkovi primátorky pro dopravu Petru Dolínkovi (ČSSD).

Noční linky vždy začínaly pětkou

Spoje s padesátkou brázdí ulice metropole takřka třicet let. Podle Ropidu jsou však současná čísla nočních tramvají vhodná pro jiný druh vozidel. „Navrženým přečíslením ctíme historii. Úprava nám umožní pro připravované elektrobusy a hybridní trolejbusy využít čísla 51 až 69, která už dříve patřila trolejbusům," řekl Tomčík. Jedna historie tak podle návrhu posílá tu druhou do propadliště dějin. Jestli k tomu nakonec dojde, rozhodne ještě vedení hlavního města.

Jisté naopak je, že se nových čísel dočkají autobusy. Kvůli integraci pražské a středočeské dopravy je třeba rozšířit nabídku příměstských linek. Jelikož je třeba pro ně uvolnit číselnou řadu, musí se přečíslovat noční autobusy, které v současnosti mají čísla od 500 do 600. Noční autobusy by nově měly jezdit pod čísly od 901 až 915. V Praze jezdí devět nočních tramvajových spojů a patnáct autobusových.

