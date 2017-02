Praha se bude bránit rozsudku ohledně ulice V Holešovičkách

Praha - Hlavní město se bude bránit rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1, který městu nařídil do roka snížit hluk a emise z automobilové dopravy v ulici V Holešovičkách. Praha s konkrétními kroky čeká do doby, než jí bude doručeno písemné vyhotovení rozsudku. Ve středu to řekl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). Na verdikt soudu upozornily středeční Hospodářské noviny (HN). Soudkyně Petra Lukášková deníku řekla, že soud může naplnění svého rozhodnutí vymáhat pokutami.

Ulice V Holešovičkách. Ilustrační foto. Foto: Deník Šíp/ Miroslav Rendl

Ulice V Holešovičkách je součástí severojižní magistrály, soud podle HN rozhodoval o žalobě čtyř desítek lidí z okolí. Protože verdikt není pravomocný, roční lhůta k nápravě ještě nezačala. Ulice v Holešovičkách navazuje na Blanku „Potřebuji znát přesné odůvodnění rozsudku, protože podle prvotních informací obsahuje řadu dopravních aspektů, které budou do budoucna klíčové pro jiné lokality," uvedl Dolínek. Ulice V Holešovičkách navazuje na tunel Blanka a po jejím zprovoznění se tu počet aut zvedl v průměru asi o 16 tisíc vozů denně. Ulice tak patří mezi několik míst, kde se situace po zprovoznění tunelu zhoršila. Podle HN uvedla soudkyně ve svém odůvodnění, že Praha nesmí zlepšit situaci na úkor jedné části města. Poukázala na to, že jsou překračovány limity hluku, které obsahuje stavební povolení pro Blanku. Blanka byla otevřena v září Praha v minulosti přistoupila k některým opatřením, která měla situaci V Holešovičkách zlepšit. Na vozovku byl položen takzvaný tichý asfalt, který snižuje hluk projíždějících aut. Rovněž byla vyměňována okna u domů a opraven byl také most vedoucí přes ulici. Blanka byla otevřena v září 2015 a vyšla asi na 43 miliard korun. Denně asi šestikilometrovým tunelem projede téměř 80.000 aut. Provoz stojí hlavní město měsíčně asi 20 milionů korun.

Autor: ČTK