Praha rozkvétá. Lidé v ulicích zakládají záhonky s květinami

Praha - Po metropoli se pohybují dobrovolní zahradníci. Poblíž bydliště si vyberou prostor, který chtějí zlepšit. Třeba půdu u kmenu stromů. A vysadí tam květiny.

Street Gardening.Foto: Facebook Street Gardening Czech

V Korunní ulici, Na Smetance nebo například u Nuselských schodů. Tam všude se v posledních měsících objevily rostliny. Místní tam zakládají záhonky a společně o ně pečují.

Zahradničení se šíří jako lavina

Myšlenku zkrášlování veřejného prostoru mezi obyvateli metropole šíří spolek Street Gardening. Ten zorganizoval několik sázení. Nyní se zahradničení šíří samovolně. „Hlavní myšlenkou je propojování lidí, kteří žijí ve stejném prostředí, často se ale vůbec neznají," vysvětlil předseda spolku Tomáš Plesník.

„Pořádáme na tato témata různé přednášky, je to spíše otázka inspirace," dodal. Spolek dál šíří i osvětu. Informuje zájemce o tom, co se může vysázet a jak to provést správně. „Na ulicích lze sázet jen neinvazivní druhy. Dále nabádáme lidi, aby nesázeli v parcích nebo tam, kde už nějaká výsadba je," popsal Plesník.

Svoje aktivity spolek plánuje rozšiřovat. Od 1. června budou moci obyvatelé Pra- hy 3 hlasovat o projektu v rámci tzv. participativního rozpočtu. Pokud plán vyjde, pomáhala by městská část s vytvářením záhonků. Na starosti by měla dovezení zeminy, případně první úpravu půdy na vybraném místě. Sázení a další údržba už by byla na místních.

Desítky záhonů

Kolik přesně záhonků v metropoli momentálně kvete, je otázkou. Podle Plesníka už jsou to desítky. Výraznější množství je rozmístěné po Praze 3. „Ví-me o tom, že se záhonky v ulicích objevují. Občané se snaží zkrášlit si okolí, ve kterém žijí, ale možná si neuvědomují, že to může být spojené s různými úskalími," říká mluvčí městské části Michaela Luňáčková.

Podle ní je třeba dávat pozor na to, aby se nepoškodily kořeny stromů či by se neměly dělat žádné úpravy dotčených prostor. To, že lidé sází květiny na pozemku spravovaném městskou částí, ví. „Neexistuje proces, na jehož základě bychom mohli žádat o povolení," tvrdí Plesník. Je proto nezbytné dodržovat určitá pravidla. Jako je právě sázení správných rostlin nebo nepoškozování stromů a ostatní zeleně.

Kubelíkova se plní

Jednou z nejosázenějších ulic je momentálně Kubelíkova na Žižkově. „Máme tu pět až šest záhonků, pár jich vzniklo samovolně, což je skvělé," popsala jedna ze zahradnic Monika Holoubková. Obyvatelé tam vysázeli například macešky, afrikány nebo hyacinty.

O záhonky se teď dál starají. „Čistíme je, třeba od nedopalků, zaléváme a podobně. Určitě máme v plánu vysazovat další," uvedla Holoubková. Lidé záhonky vytvořili už i na šestce. A místním se líbí. „Přijde mi skvělé, že se někdo snaží zkrášlovat okolí," napsala třeba Anna Králíková na sociální síti.