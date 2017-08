Praha plánuje podzemní železnici. Město chce zadat změnu územního plánu

Praha - Hlavní město plánuje vybudování podzemní železnice. Projekt nazvaný Nové spojení 2 počítá s propojením příměstských vlaků, doposud končících na Masarykově nádraží, s ostatními vlaky, aby centrem projely. Zároveň se také plánuje navýšení jejich kapacity.

Praha chce zadat změnu územního plánu, která je nutná pro posílení kapacit a k propojení železnice v metropoli. Nový projekt zahrnuje dva tunely a novou podzemní stanici, která by měla být umístěna mezi Hlavní nádraží a muzeum. Územní plán zatím doporučili radní, ale musí jej ještě schválit zastupitelstvo. Samotný projekt je pak ve fázi studie.

Jedním vlakem z Kladna až na Karlovo náměstí

Část studie Nové spojení 2 byla vypracována už v roce 2007. Proto, aby město mohlo začít projekt realizovat, je zapotřebí změna územního plánu. Výstavbu by měla na starosti Správa železniční a dopravní cesty. Samotná změna územního plánu, pokud bude schválena, by měla zabrat asi tři roky. Kdy by stavba měla začít, nelze v tuto chvíli (kdy existuje pouze prvotní studie) odhadnout.

„Díky projektu Nové spojení 2 dojde k propojení příměstských vlaků, které dosud končí na Masarykově nádraží, s ostatními vlaky tak, aby nekončily v centru, ale centrem projely. Půjde tak například dojet jedním vlakem z Kladna do Vršovic nebo z Milovic na Karlovo náměstí," řekla náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská.

Nová podzemní stanice Opera by měla v budoucnu zjednodušit cestujícím příměstských vlaků přestup na metro a dálkové spoje a zároveň zvýšit kapacitu příměstských spojů. Projekt také počítá se dvěma tunely, které by oba měly začínat u Florence a měly by směřovat až do zastávky Opera. První z tunelů má pokračovat přes zastávku Karlovo náměstí na Smíchovské nádraží, druhý přes zastávku Náměstí Bratří Synků k Edenu.