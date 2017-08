Praha patří mezi města, která chtějí hostit evropské instituce místo Londýnu

Celkem třiadvacet evropských měst se nabídlo, že se stane novým sídlem dvou institucí Evropské unie, které po Brexitu opustí Londýn. Mezi uchazeče se zařadily i Praha a Bratislava. Rozhodnutí má padnout v listopadu.

S odchodem Británie z Evropské unie (EU) se musí přestěhovat ty evropské instituce, které až do Brexitu hostila právě britská metropole. Novou adresu si tak hledají konkrétně Evropská léková agentura a Evropský orgán pro bankovnictví, zkráceně zvaný Evropský bankovní úřad. O možnost být sídlem Evropské lékové agentury se uchází devatenáct měst včetně Bratislavy, Evropský bankovní úřad by uvítalo osm měst, mezi něž patří i Praha. Velký zájem o něj má ale i Německo.

Evropský bankovní úřad je agentura EU, která působí jako regulátor bankovního sektoru v členských zemích unie. Mimo jiné má na starost formulování a koordinaci bankovních pravidel a dohled nad jejich dodržováním. Jeho cílem je vytvoření jednotného trhu s bankovními produkty v Evropské unii. Úřad vznikl v roce 2011 v reakci na světovou finanční krizi.

Praha ve své kandidatuře na nové sídlo úřadu operuje v kooperaci s českou vládou mimo jiné tím, že pět let úspěšně hostí sídlo Evropské agentury pro globální navigační družicový systém (GSA). Evropský bankovní úřad by mohl sídlit v plánované budově realitní skupiny CPI Group miliardáře Radovana Vítka na pražské Pankráci, která má být dokončena v roce 2019.

Dalšími kritérii pro hostitelské město jsou dostupnost a dostatek vzdělávacích zařízení pro děti zaměstnanců agentur. Hodnotit se bude i přístup na trh práce, k sociálnímu zabezpečení a zdravotní péči pro děti a partnery zaměstnanců. Česko své výhody shrnuje v anglicky psané brožuře.

"Velkým plusem Prahy je bezpečnost, Praha je jedno z nejkrásnějších měst v Evropě. Taky jsme podtrhli, že lidé, kteří pracují v GSA, jsou v Praze velmi spokojeni," uvedl koncem července český zmocněnec pro kandidaturu Karel Dobeš. Vláda s Evropskou komisí řeší i možnou nevýhodu, že by zaměstnancům EBA po příchodu z Londýna významně klesly příjmy.

Mezi konkurenty Prahy na jeho nové umístění patří Vídeň, Varšava, Lucemburk, Paříž, Dublin, Brusel a Frankfurt nad Mohanem. Poslední zmíněné město má silnou podporu německé kancléřky Angely Merkelové, která už koncem května uvedla, že instituce by se měla přemístit právě sem, protože Frankfurt již vhodným finančním centrem disponuje.

Evropská léková agentura (anglicky European Medicines Agency) je agentura Evropské unie pro schvalování léčiv v Evropské unii. Byla založena v roce 1995 s cílem usnadnit a zlevnit schvalování léků napříč Evropskou unií a také bránit protekcionismu států, tedy neschvalování léků konkurenčních k lékům domácích výrobců. Její kritici poukazují na to, že ji z větší části financují farmaceutické společnosti.

Spolu s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin plní tato agentura podobnou funkci, jakou má ve Spojených státech amerických Úřad pro kontrolu potravin a léčiv. V Česku agentura spolupracuje se Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Rozhodnutí o přesunu obou institucí na nové adresy by mělo padnout během letošního podzimu, pravděpodobně v listopadu. To by umožnilo připravit jejich přesun do jara 2019, kdy Británie z EU vystoupí.