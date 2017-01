Praha odmítá Libuši pomoci řešit kauzu bytů v Písnici, tvrdí starosta

Praha - Vedení Prahy odmítá městské části Libuš pomoci při řešení podání nevyžádané nabídky do soutěže na prodej bytů v Písnici firmou ČEZ. Na jednání pražských zastupitelů to řekl starosta Jiří Koubek (TOP 09). Od města podle něj radnice nedostala vyžádané podklady ani návrh smlouvy, na jejímž základě by mohla Libuš získat od Prahy půjčku na koupi domů. ČEZ prodává soubor více než 700 bytů za odhadní cenu přes miliardu korun. Termín podání nabídek skončil, Libuš může podat nevyžádanou nabídku. Primátorka Adriana Karnáčová (ANO) s Koubkem nesouhlasí a odmítla jeho tvrzení, že město nepomáhá.

dnes 15:08 SDÍLEJ:

Sídliště Písnice. Foto: ČTK

„Radnice dělá vše, aby mohla nabídku podat, ale potřebuje součinnost magistrátu. Dvakrát jsem žádal podklady, které měli radní, když v říjnu probírali kauzu bytového fondu. Až tento týden jsem obdržel informaci, že jeden takový podklad existuje - právní analýza možnosti koupě. Ani přes opakovanou výzvu mi nebyl poskytnut," řekl Koubek. Výzva zastupitelů byla prý podle Koubka zastíracím manévrem Stejně tak žádal návrh smlouvy, na jejímž základě by radnice dostala půjčku na koupi bytů. Zastupitelé loni v listopadu rozhodli, že radnice o ni může zažádat, samotnou půjčku ale neschválili. Ani návrh prý Koubek nedostal. „Usuzuji tak, že výzva zastupitelů, abychom se zúčastnili veřejné soutěže, byla pouze zastíracím manévrem před voliči. Ve skutečnosti město problém lidí v Písnici nikdy řešit nechtělo," sdělil. Primátorka prý odmítla uvolnit finanční prostředky Termín, do kdy mohli dát zájemci své nabídky, vypršel 2. prosince 2016. Aby byla radnice ještě do soutěže dodatečně zařazena prostřednictvím nevyžádané nabídky, musí nevratně zaplatit ČEZ milion korun. Peníze podle Koubka radnice nemá. „Paní primátorka odmítla tyto finanční prostředky uvolnit," řekl. Koubek požádal zastupitele, aby si osvojili jeho návrh problém projednat - Koubek není člen zastupitelstva, návrhy změny programu nemohl podat sám. Jeho návrh si osvojilo několik zastupitelů, na program jednání ale nakonec zařazen nebyl. Podat nevyžádanou nabídku může městská část sama Primátorka tvrzení, že Praha radnici nepomáhá, odmítla. „Nevím, jakou větší součinnost bychom měli poskytnout, než to, na čem se usneslo zastupitelstvo. Libuši jsme garantovali, že pokud se do soutěže přihlásí, tak jsme ochotni konečnou částku pokrýt bezúročnou půjčkou," uvedla pro Krnáčová. Podat nevyžádanou nabídku prý radnice zvládne sama. „To může pan starosta Koubek společně se svým týmem právních zástupců a také radou městské části udělat sám," dodala. ČEZ chce prodat byty jako celek Soubor panelových domů s 36 vchody tvoří větší část sídliště, které je nedaleko budoucí stanice metra D Písnice. Domy byly postaveny v letech 1987 až 1990 a jsou po částečné rekonstrukci. Nájemníci tvrdí, že měli slíbeno, že si budou moci byty odkoupit. ČEZ chce prodat byty jako celek za nejvyšší nabídnutou cenu. Firma plánuje vyhlásit vítěze v průběhu ledna, případně do půlky února v závislosti na počtu kol výběrového řízení. Čtěte také: Libuš připraví nevyžádanou nabídku do prodeje bytů v Písnici

Autor: ČTK