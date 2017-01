Praha nechá vytipovat místa pro vybudování koncertní haly

Praha - Vedení hlavního města nechá vypracovat analýzu, ze které vzejde nejvhodnější lokalita pro umístění nové koncertní haly. Rozhodla o tom v úterý rada. Novinářům to řekl radní Jan Wolf (KDU-ČSL/Trojkoalice). Už nyní se podle něj jako zajímavý rýsuje pozemek nad stanicí metra C Vltavská, která potřebuje rekonstrukci. O vzhledu budovy rozhodne mezinárodní architektonická soutěž. Hala by mohla vzniknout mezi lety 2023 až 2025. Vyšla by na dvě až dvě a půl miliardy korun.

Jako zajímavý se podle Wolfa rýsuje pozemek nad stanicí metra C VltavskáFoto: DENÍK/ Ivan Babej

O vybudování koncertního sálu a možných lokalitách se v Praze debatuje řadu let. Naposledy zazněla varianta, že by na ostrově Štvanice mohl stát Rejnok, projekt, který zesnulý architekt Jan Kaplický vytvořil pro České Budějovice.

Je ve hře i Rejnok?

„Vlastníci práv se samozřejmě mohou přihlásit do nezávislé soutěže," komentoval to v úterý Wolf. Podle něj by ale projekt musel být upraven, mimo jiné co se kapacity týká. Praha chce totiž stavět budovu pro 1800 až 2200 návštěvníků. Rejnok má kapacitu zhruba poloviční. O Kaplického projekt navíc znovu projevily zájem České Budějovice.

„Pokud vlastník práv, kterými je paní Eliška Kaplicky, uzná za vhodné, tak samozřejmě může Rejnoka přihlásit do mezinárodní soutěže, samozřejmě přepracovaný na větší kapacitu, se kterou počítáme," dodal radní.

Nejlepší lokalitu chce Praha vytipovat do konce března

Vznikne nejen sídlo pražských filharmoniků, ale i multifunkční prostor pro pořádání výstav a restaurace. „Podobný projekt by Praha realizovala po více než 100 letech. A my jsme tomu nyní nejblíže," řekl radní. Nejlepší lokalitu chce město vytipovat do konce března. Během dalších tří měsíců pak připraví architektonickou soutěž.

„Chtěli bychom, aby bylo místo vybráno do konce letošního března. Do čtvrt roku by mohla být vypsána architektonická soutěž, samozřejmě pokud bude schválen záměr a finanční krytí projektu. Finální datum dostavby se pohybuje někdy v roce 2023 nebo 2025. Byl bych raději, kdyby to bylo dříve, ale po dlouholetých zkušenostech na magistrátu jsem realistický," dodal Wolf.

Z výstavby blobu sešlo

Zamýšlená českobudějovická stavba dostala přezdívku Rejnok díky tvaru a barvě. Dokončená studie je Kaplického nejdopracovanějším dílem v tuzemsku. Navržený objekt má trojúhelníkový půdorys a zaujímá plochu téměř 1,5 hektaru.

Architekt Kaplický je uznáván především ve světě. Ve své vlasti ve větší známost vzešel až po vítězství v mezinárodní soutěži na novou budovu Národní knihovny, to už mu bylo skoro 70 let. Z výstavby takzvaného blobu nakonec sešlo.

