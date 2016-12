Praha nechá opravit pět hájoven, zoo koutek a truhlárnu

Praha - Praha nechá prostřednictvím své firmy Lesy hlavního města rekonstruovat pět hájoven, zoo koutek v Chuchli a připraví opravu truhlárny v Hloubětíně. Do oprav by mělo v příštím roce jít zhruba deset milionů korun. Média to zjistila z důvodové zprávy ke kapitole investic rozpočtu Prahy na rok 2017. Práce na vybraných objektech by měly pokračovat i v roce 2018 a v případě zoo koutku ještě o rok déle. Na území Prahy je necelých 3 tisíce hektarů lesa ve správě Lesů hlavního města, přičemž největší je Kunratický les.

dnes 09:17 SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Ivan Babej

Kompletně opravena bude hájovna v Hostivaři, kde se uskuteční demolice starých nerekonstruovatelných objektů a bude vystavěno nové zázemí pro techniku. Dokončení prací je plánováno na rok 2018. Celkovou opravou projde rovněž hájovna v Krči. Oprava každé z nich vyjde na více než tři miliony korun. Opravena budou i provozní zázemí Plechové oplocení a nepovolené stavby zmizí z areálu hájovny Kamýk. Tady bude také opraven zoo koutek a vystavěna takzvaná lehká stavba zázemí pro lesníky. Náklady by měly být asi 2,5 milionu. Sociální a provozní zázemí pro zaměstnance bude dobudováno v hájovně v Šárce, práce vyjdou na 100 tisíc korun. Nové sociální zázemí bude také opraveno v hájovně v Čimickém háji, rovněž tu vznikne nová kancelář a rekonstruován bude tamní byt. Zoo koutek slouží pro poraněná zvířata Společnost nechá opravit také zoo koutek v Chuchli. „Stávající voliéry, železné klecové komplexy, jsou již po veterinární i konstrukční stránce nevyhovující," píše se v dokumentu. Koutek slouží pro poraněná zvířata, která se nemohou vrátit do volné přírody. Práce tady mají skončit v roce 2019. Příprava rekonstrukce by měla začít také v případě truhlárny v Hloubětíně. Takzvaná inženýrská příprava opravy vyjde na 70 tisíc korun. Lesy hlavního města jsou organizací, jejímž vlastníkem a zřizovatelem je hlavní město. Společnost vznikla v roce 1992 a zaměstnává podle svých webových stránek asi 240 lidí plus brigádníky. Společnost se stará o lesy a vodní toky. Čtěte také: Ukradené dřevo dosáhlo hodnoty auta





Autor: ČTK