Praha láká turisty ze zámoří. Až z Latinské Ameriky

Praha – V centru evropského kontinentu je to skvělé – návštěva nejen Prahy, ale i Berlína a Vídně, může přinést úžasné zážitky. To je poselství, které odjeli předat do Brazílie zástupci Prague City Tourism (PCT) společně s představiteli obdobných agentur z metropolí sousedních zemí – VisitBerlin a Wienna Tourist Board.

dnes 12:37 SDÍLEJ:

Ilustrační foto. Foto: Shutterstock

Jejich zastávkami byly Rio de Janeiro a São Paulo. Nabídka návštěvy tří měst, jež společně představují ideální poznávací trasu střední Evropou, tam oslovila stovky zástupců cestovních kanceláří i další odbornou veřejnost. Barbora Hrubá z PCT připomněla, že nechybělo ani osm desítek konkrétních jednání na veletrhu Travelweek, zaměřených na individuální luxusní turistiku, ale také došlo na otevření promo akce v nákupním centru Shopping Villa Lobos, připravené agenturou CzechTourism k představení Prahy i celé republiky. ČTĚTE TAKÉ: Návštěva Prahy láká Čechy, ale i turisty z Ruska Brazilci mají o Prahu velký zájem „Věříme, že oslovit cestovní kanceláře, které pracují s bonitní klientelou, byl krok správným směrem, který se pozitivně projeví v příjezdovém cestovním ruchu,“ míní Hrubá. Prezentace podle jejích slov potvrdily, že Brazilci mají o Prahu a střední Evropu velký zájem. Společná prezentace Prahy, Berlína a Vídně v Latinské Americe se stala první akcí v rámci spolupráce na vzdálených trcích, již tyto metropole chtějí dále rozvíjet. ČTĚTE TAKÉ: Do Prahy loni přijel téměř milion turistů z Asie

Autor: Milan Holakovský