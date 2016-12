Praha investuje do dopravní infrastruktury asi dvě miliardy

Praha - Praha bude v příštím roce investovat do dopravní infrastruktury asi dvě miliardy korun. Peníze půjdou do oprav tramvajových tratí, stanic metra i komunikací. Opravy jsou naplánovány například na Palmovce nebo ve stanicích metra v Jinonicích a Dejvicích. Novinářům to v úterý řekli dopravní ředitel dopravního podniku (DPP) Jan Šurovský a náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). V letošním roce investovala Praha do dopravní infrastruktury asi tři miliardy korun.

dnes 16:02 SDÍLEJ:

Stanice metra Jinonice. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Klatka Grzegorz

Stavební povolení má podnik například na opravy v okolí Palmovky, tedy v ulici Na Žertvách, na Balabence nebo v Zenklově ulici. V létě by měla rovněž začít oprava vjezdu do vozovny v Kobylisích. Vzniknou nové bezbariérové vstupy V metru již podnik zahájil opravy ve stanici trasy B Jinonice, do které zatéká voda. Momentálně opravuje zázemí, od ledna do srpna se stanicí bude pouze projíždět. Vzniknout mají rovněž další bezbariérové vstupy do metra. Podle Šurovského je v tuto chvíli nejlépe připravena stavba ve stanici Palmovka, kde bude šikmý výtah a dosud nákladní výtah bude uzpůsoben pro jízdu cestujících. Stropní deska bude opravována na Opatově. DPP bude rovněž řešit bezbariérový přístup na Karlově náměstí. Plánuje se další tramvajová trasa Praha plánuje výstavbu tramvajové trati z Barrandova přes Holyni ke Slivenci. Tady město vykupuje pozemky. Výkup pozemků Praha řeší i na plánované tramvajové trase z Modřan do Libuše. Pokračují práce na výstavbě trati z Podbaby do Suchdola, kde by u konečné mělo být i záchytné parkoviště. Praha vydala letos v rámci oprav a investic do dopravní infrastruktury přes tři miliardy korun. Z toho bylo prostřednictvím Technické správy komunikací (TSK) přes 700 milionů korun investičních výdajů. Další peníze šly na běžnou údržbu. Město investovalo mimo jiné do oprav silnic, mostů, cyklostezek i stanic metra. Čtěte také: Ředitel dopravního podniku: Chystáme návrat „trolejbusu"





Autor: ČTK