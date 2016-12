Praha investovala do dopravní infrastruktury tři miliardy korun

Praha - Praha vydala letos v rámci oprav a investic do dopravní infrastruktury přes tři miliardy korun. Z toho bylo prostřednictvím Technické správy komunikací (TSK) přes 700 milionů korun investičních výdajů. Další finance šly na běžnou údržbu. Peníze město vydalo mimo jiné na opravy silnic, mostů, cyklostezek i stanic metra. Novinářům to v úterý řekli náměstek primátorky Petr Dolínek a dopravní ředitel dopravního podniku (DPP) Jan Šurovský.

„Praha má vnitřní infrastrukturální dluh 21 miliard korun. V minulých letech byl jen udržován, aby se nezvyšoval. Letos se jej podařilo snižovat," řekl Dolínek.

Bourali se a stavěly mosty

V rámci investic vydala TSK peníze na výstavbu protihlukových opatření, další finance šly na výstavbu nového mostu Korunovační ulici na Praze 7, opravována byla Štěrboholská radiála a vznikla nová nájezdová rampa z Vyskočilovy ulice na magistrálu v Praze 4. V rámci oprav tramvajové tratě byl zbourán a vystavěn nový most přes Botič. Rekonstrukce začala, a stále pokračuje, na Nuselském mostě a dělníci opravovali v rámci magistrály také Wilsonovu.

Investovalo se do cyklistiky

V oblasti cyklistiky investovalo město přes 52 milionů korun. Otevřen byl takzvaný bike and ride v Klánovicích, kde mohou cyklisté nechat kola a jet do centra vlakem. Vyznačena byla trasa Green Way do Vídně. Další peníze šly na cyklotrasu z Uhříněvsi do Kolovrat, vznikla cyklostezka podél Košíkovského potoka, v Přední Kopanině a za devět milionů korun byly na instalovány po Praze nové cyklostojany.

Zkrátka nepřišly ani tramvaje a metro

Dopravní podnik v rámci provozu metra zprovoznil několik bezbariérových vstupů do metra například na Můstku. DPP zahájil modernizaci stanice metra B Jinonice, do které zatéká voda. Podnik rovněž opravil pět kilometrů tramvajových tratí. Téměř 300 milionů spolkla například oprava trati na Vršovické v Praze 10. V metru byly vyměňovány výhybky i kolejnice. „V příštím roce již drastické výluky v metru neočekáváme," řekl Šurovský.

V následujícím roce chystá Praha opravy na nábřeží Kapitána Jaroše v Praze 7, na Karlově náměstí a opraveny budou ulice v Bohnicích. Na Klárově začnou práce na vybudování podjezdu pod Mánesovým mostem pro cyklisty.

