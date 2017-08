Praha dokončuje studii a zadání soutěže na stavbu galerie pro Slovanskou epopej

Praha - Institut plánování a rozvoje (IPR) odevzdá během příštího týdne magistrátu urbanistickou studii Těšnova, která je prvním krokem k vypsání architektonické soutěže na stavbu nové galerie pro Muchovu Slovanskou epopej. Informoval o tom mluvčí IPR Marek Vácha. Do konce srpna by mělo být hotové zadání architektonické soutěže pro stavbu galerie a to včetně harmonogramu, který by radní mohli projednat už začátkem září.

Radní zadali IPR vypracování studie letos v červnu. IPR ji podle mluvčího odevzdá během příštího týdne. Zároveň by mělo být hotové i zadání soutěže, kterou chystá magistrátní odbor strategických investic. Detaily zadání zatím známé nejsou. Studie řeší budoucí podobu a rozvržení veřejných prostranství, zástavbu a také dopravní infrastrukturu. ČTĚTE TAKÉ: Muchova Epopej v Japonsku předčila očekávání Epopej je v seznamu kulturních památek O budoucím umístění budovy pro Slovanskou epopej právě na Těšnově rozhodli radní letos na jaře. O možné stavbě pro Muchův cyklus obrazů se přitom mluví už několik let. V minulosti padl např. návrh umístit galerii na Výstavišti. Praha 3 zase zřídila Nadační fond pro podporu stavby na Vítkově. Cyklus 20 velkorozměrných pláten daroval Mucha Praze pod podmínkou, že pro ně město postaví vhodnou budovu, kde by je bylo možné vystavovat. Umělec obrazy, inspirované slovanskou mytologií a českými dějinami, maloval na zámku Zbiroh. Epopej je od roku 2010 v seznamu kulturních památek. Letos byla od ledna do června vystavována v Tokiu, kde ji vidělo přes 600 tisíc lidí. Zatím není jasné, jestli bude zapůjčena i do dalších měst. ČTĚTE TAKÉ: Proletí se epopej na západ? Chicago má zájem o Muchovo dílo

Autor: Redakce