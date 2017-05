Praha dokončuje plán na boj s hlukem. Se zpožděním

Praha - Největší pražskou bolístkou v oblasti hluku je doprava. Vedení města konečně přijde s plánem, jak ho zmírnit.

Nemůžeme spát, větráme pouze v určitých hodinách, máme problémy s dýchacími cestami. To jsou běžné stížnosti obyvatel na různých částech metropole. Klasickým místem jsou Holešovičky v Praze 8. Tam se situace vyhrotila až k soudním sporům. Osmá městská část ale rozhodně není jediná, která přílišnou dopravou trpí. Nový akční plán snižování hluku v Praze hovoří o 39 kritických místech.

Když si obyvatelé stěžují hygieniků

Pražané se při boji s nadměrným hlukem nejčastěji obracejí na Krajskou hygienickou stanici. Ta ročně eviduje desítky stížnosti, za loňský rok jich k hygienikům doputovalo hned 367. Lidé nejčastěji upozorňují na problémy pramenící z dopravy, stavební činnosti nebo hudebních produkcí.

„Hygienická stanice hlavního města přijímá každý rok přibližně 70 stížností na hluk z dopravy, zejména silniční, tramvajové, železniční, letecké, ale i z provozu metra," vyjmenoval ředitel stanice Jan Jarolímek. Podle odborníků doprava překračuje hlukové limity zejména v noci, tedy od 22 hodin do 6 hodin ráno. „Jde zejména o komunikace nadměrně zatížené tranzitní dopravou," vysvětlil Jarolímek.

Dostavte okruh, radí odborníci

Hlavním lékem, který by přinesl snížení dopravy, respektive ulevil oblastem nadměrně zatíženým hlukem, je dostavba silničního a městského okruhu. Ten by totiž část dopravy z lokalit odvedl. „Existují technická opatření, která se provádějí, jako je například tichý asfalt. Ta jsou ale vyčerpatelná. Další opatření je organizační, v případě Prahy hlavně dobudování okruhů," připomněl Libor Ládyš ze společnosti Ekola group, která akční plán připravuje.

Odborníci momentálně do akčního plánu zapracovávají došlé připomínky, definitivně hotový by tak mohl být v řádech týdnů. „Je to součástí strategického hlukového mapování, akční plán je navazující krok," vysvětlil Ládyš. Cílem studie je zejména sestavit seznam kritických míst a navrhnout pro ně protihluková opatření.

Řešení? Ano, ale pozdě

Plán musí města na základě směrnice Evropské unie vytvářet jednou za pět let. Ten pražský má ale zpoždění, a to dokonce o několik let. Hotový totiž měl být už v roce 2013. „Praha na tom ale není tak špatně, jiná evropská města mají ještě větší zpoždění," dodal Ládyš.

Vzhledem k tomu, že plán vychází z hlukové mapy z roku 2012, řada upozornění už není aktuální. Na množství míst se tak už pracuje, nebo byla situace vyřešená. „Z toho je patrné, že město se o hlukovou problematiku stará průběžně a potřebu zlepšení situace si uvědomuje," okomentoval informace mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Například v ulicích Koněvova a Husitská na Žižkově už proběhla oprava vozovky a do oblasti nesmějí nákladní automobily nad 3,5 tuny. Množství vytipovaných míst ale zásahy teprve čekají. „Závěry a doporučení dokumentu využijeme pro plánování a realizaci protihlukových opatření," dodal Hofman. Na Vinohradech už je například v plánu oprava tramvajové trati v celém úseku od Muzea po Želivského, a to už příští rok.