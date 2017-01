Praha dokončí obnovu Stromovky za více než 40 milionů korun

Praha - Hlavní město dokončí obnovu parku Stromovka. Práce se uskuteční v její střední části, kde budou opraveny cesty, vysázeny stromy a keře nebo přibudou lavičky. Náklady opravy vyjdou na asi 41 milionů korun. Novinářům to v úterý řekla radní Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice). Nynější rekonstrukce navazuje na loni dokončenou opravu zdejších rybníků, jejichž odbahnění a obnova kamenných břehů vyšla na 9,1 milionu Kč.

Stromovka. Ilustrativní foto. Foto: DENÍK/ Vít Šimánek

Kvůli již hotové rekonstrukci rybníků budou změněny trasy některých cest. Ty ostatní budou kompletně zrekonstruovány. Umístěny sem budou nové lavičky nebo odpadkové koše.

Peníze na opravu má Praha připraveny v rozpočtu

„Chtěli bychom dosázet stromy a keře, měly by se dokončit revitalizace trávníků a na dlouhou dobu by měla mít Stromovka od jakýchkoliv zásahů pokoj," řekla Plamínková. Podle ní by další zásahy ve Stromovce nebyly nutné v následujících několika desítkách let. "Kromě běžné údržby by se tam nemuselo nic dělat," dodala.

Peníze na opravu má podle Plamínkové město připraveny ve svém rozpočtu. „Počítáme, že pokud nebudou komplikace při výběrovém řízení na zhotovitele, práce začnou v průběhu léta a dokončeny by byly na podzim," řekla.

Stromovka je jedním z nejstarších parků v Praze

Magistrát loni nejen opravil rybníky, ale vodní plochy i upravil a nový rybník vznikl v místě bývalého Rudolfova rybníka, kde byly do té doby podmáčené pozemky. Původní rybníky byly odbahněny a opravy se dočkalo opevnění břehů. Opravena byla historická secesní zábradlí u vyhlídek a vyčištěna Rudolfova štola.

Stromovka neboli Královská obora je jedním z nejstarších parků v Praze. Založil ho zřejmě v roce 1268 český král Přemysl Otakar II. jako loveckou oboru. Pro veřejnost byl poprvé otevřen v roce 1804.

