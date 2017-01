Praha chce změnu zákona, aby strážníci mohli pokutovat řidiče

Praha - Hlavní město chce iniciovat změnu zákona, která by umožnila strážníkům městské policie pokutovat řidiče. Důvodem jsou výsledky analýzy respektování vyhrazených jízdních pruhů pro MHD, kterou vypracovala Technická správa komunikací (TSK). Z ní vyplývá, že až 70 procent aut, která do pruhů vjedou, porušilo předpisy. Novinářům to v pátek řekli náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) a radní Libor Hadrava (ANO). V Praze je asi 27 kilometrů vyhrazených pruhů MHD.

Pražský strážník. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

TSK sledovala pět pracovních dnů 54 pruhů ve 20 ulicích, a to v ranní a odpolední dopravní špičce. V pruzích zaznamenala 114.728 vozů, z nichž 84.002 aut jelo jimi bez povolení. „Výsledky potvrdily, že situace je alarmující. Město nechce pokutovat řidiče za to, že jezdí, ale když máme nastavena pravidla, chceme, aby je respektovali. Nesmí se někteří spoléhat na to, že ti hloupí si to odstojí a oni je objedou," řekl Dolínek.

Praha chce využít zákonodárné iniciativy

Řidiče mohou na místě pokutovat pouze policisté, strážníci to už několik let nesmí. Praha proto chce využít své takzvané zákonodárné iniciativy, aby tuto pravomoc městská policie dostala zpět.

„Nechci, aby policie ztrácela čas v preferenčních pruzích, ale nastavit zákon tak, aby to mohla dělat městská policie, která na to má zázemí a prostředky," řekl Dolínek. Návrh změny zákona by mohl být podle Dolínka připraven zhruba do dvou měsíců.

Pruhy vznikly pro autobusy MHD

Podle Hadravy současná situace způsobuje zbytečně velké množství úkonů, které musí strážníci udělat, než předají případ do správního řízení. Nejčastěji porušovali řidiči předpisy v Duškově ulici na Praze 5, pak rovněž na Evropské, Českobrodské nebo Plzeňské, kde bylo zaznamenáno přes 1000 nepovolených průjezdů za den.

Pruhy vznikly zejména pro autobusy MHD, jezdit jimi mohou také hasiči, záchranná služba, cyklisté nebo pohotovostní vozidla například plynařů. Povolení mají rovněž taxíky, avšak pouze žluté a pouze s pasažéry. V Praze je celkem 129 vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy MHD v celkové délce 26.995 metrů.

