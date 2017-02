Praha chce zkušebně vybavit své budovy chytrými technologiemi, říká primátorka

Praha - Hlavní město si vytipovalo více než dvě desítky budov, které chce vybavit takzvanými chytrými technologiemi. Týkaly by se například energetických úspor. Ve středu to sdělila primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Vybrané budovy jsou ve vlastnictví Prahy a jsou mezi nimi například školy, divadla nebo úřední budovy. Pražští radní již v úterý schválili výběr šesti škol, kde chtějí rovést úpravy vedoucí k energetickým úsporám.

Adriana Krnáčová. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

„Požádala jsem odbor majetku, aby mi vhodné budovy vytipoval, protože náročnost zejména starých budov je obrovská. Pokud by se nám co nejdříve podařilo najít nějaké řešení, které jde používat plošně, znamenalo by to pro město velkou úsporu," uvedla Krnáčová.

Na kolik opatření vyjdou, není jasné

Praha bude nyní zkoumat specifika všech 25 vytipovaných budov, ne na všechny se totiž hodí stejné řešení. V budovách budou v pilotním provozu testovány různé technologie, které sníží jejich energetickou náročnost. Konkrétní opatření navrhne městská firma Operátor ICT.

Na kolik opatření vyjdou, zatím není jasné. Podle Krnáčové má být projekt financován formou takzvaného EPC, což znamená financování formou budoucích úspor.

Radní schválili pilotní projekt energetických úspor šesti škol

Mezi vytipovanými budovami pro pilotní projekt jsou nemocnice Na Bulovce, Hudební divadlo v Karlíně, Divadlo Na Fidlovačce a Divadlo Pod Palmovkou, městská knihovna na Praze 1 nebo městské budovy v Opletalově, Rytířské či Karolíny Světlé. Týkat se mají rovněž Obecního domu.

V rámci snižování energetické náročnosti budov pražští radní v úterý schválili pilotní projekt energetických úspor 13 budov šesti škol. Město si nechá vypracovat projekty a následně se rozhodne, zda je realizuje. Vytvoření projektové dokumentace vyjde na asi 34 milionů korun.

