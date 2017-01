Praha chce v Michli otevřít nový azylový dům pro muže

Praha - Hlavní město chce v Michli otevřít nový azylový dům pro muže, měli by v něm pobývat dlouhodobě. Město je chce také zaměstnávat, vzniknout by mohla například truhlářská dílna. V pondělí to řekla zástupkyně ředitele Centra sociálních služeb Praha Ludmila Tomešová.

Azylový dům. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michael Lapčík

Město má v Michli dlouhodobě pronajatý objekt, kde provozuje zimní noclehárnu. Přes léto v něm bude denní centrum pro osoby bez přístřeší. Azylový dům by měl vzniknout vedle. „V tuto chvíli jsme v nájemním vztahu a usilujeme o odkup objektu," řekl radní pro sociální věci Daniel Hodek (ČSSD). Azylový dům je v Praze 18 Lidí bez domova žije v Praze asi 4000 až 4500. Přímo na ulicích jich přebývá asi 1500. Ostatní využívají nocleháren, azylových domů, komerčních ubytoven nebo sociálních bytů, kterých má město 20. Azylových domů je v Praze 18, jsou rozdělené pro muže, ženy a matky s dětmi. Funguje také speciální azylový dům s ošetřovatelskou službou, kde mohou lidé pobývat maximálně tři týdny. Další se plánuje v Praze 5, bude se specializovat na akutně a chronicky nemocné. Čtěte také: Azyly i zákroky policie: města řeší bezdomovce

