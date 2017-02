Praha chce rekonstruovat za miliardu Divadlo na Vinohradech

Praha - Praha chce rekonstruovat budovu Divadla na Vinohradech, náklady oprav by měly být do miliardy korun. Médiím to ve čtvrtek řekl radní Jan Wolf (KDU-ČSL/Trojkoalice). Důvodem rekonstrukce je špatný stav budovy. Město také připravuje vypracování projektové dokumentace na opravu jeviště, která má vyjít na dalších 300 milionů.

Divadlo Na VinohradechFoto: DENÍK/ Martin Divíšek

„Kvůli opravě jeviště nebude divadlo rok hrát. Proto chce ruku v ruce s tím provést kompletní opravu divadla, jehož budova není v dobrém stavu," řekl Wolf. Divadlo nikdy neprošlo kompletní rekonstrukcí Divadlo letos oslaví 110 let existence. Secesní budova na náměstí Míru vznikala v letech 1905 až 1907 podle návrhu architekta Aloise Čenského. Divadlo bylo otevřeno 24. listopadu 1907, prvním představením byla hra Jaroslava Vrchlického Godiva. Divadlo nikdy neprošlo kompletní rekonstrukcí. „Je třeba opravit v podstatě vše, od sociálního zařízení, přes výzdobu včetně fresek až po fasádu," uvedl Wolf. Náklady rekonstrukce budovy by se podle něj měly pohybovat do miliardy korun. Konečná cena ale bude záviset například na podobě projektu oprav i výběrovém řízení na dodavatele oprav. Čtěte také: Nové jeviště pro Divadlo na Vinohradech vyjde asi na 300 milionů Jeviště pamatuje Křižíka Ani jeviště nebylo opraveno a do dnešního dne zůstává ve stejném stavu, jak jej vybudoval František Křižík. „Jeviště je v havarijním stavu a v podstatě je nebezpečné. Nefunkční je kvůli tomu propadlo i další části nutné pro jeho provoz," řekl Wolf. „Křižíkovo" jeviště bude při opravě demontováno a nahrazeno novým. Podle Wolfa je možné, že by následně bylo uloženo například v depozitáři muzea. „Sice není památkově chráněno, ale splňuje podmínky technické památky," řekl. Čtěte také: Opravy Staroměstské radnice budou stát 48 milionů korun





Autor: ČTK