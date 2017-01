Praha chce o třetinu navýšit kapacitu domovů pro nemocné demencí

Praha - Hlavní město chce do roku 2020 o třetinu navýšit kapacitu lůžkových zařízení pro lidi trpící demencí. Vyplývá to ze Střednědobého plánu sociálních služeb pro roky 2016 až 2018. Místa pro nemocné v metropoli chybí, proto vznikají i soukromá zařízení. Dohromady s městskými mají přes 900 míst.

Péči o osoby s Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence zajišťují takzvané domovy se zvláštním režimem, kde tvoří lidé s demencí až 90 procent klientů. Kromě takto nemocných se starají také o lidi s chronickým duševním onemocněním nebo dalšími speciálními typy postižení, která vyžadují celodenní péči.

Do Prahy se stěhují noví lidé za prací

Kromě městských zařízení se státem dotovaným provozem existují také soukromá zařízení, která se snaží nedostatek kapacit pro nemocné s demencí vyrovnat.

„Do Prahy se stále noví lidé stěhují za prací. Významným stimulem tak není to, kde se bude cítit dobře klient, ale aby ho měla rodina na dosah," řekl na dotaz Lubomír Vais, předseda představenstva společnosti GrandPark, která před koncem roku otevřela zařízení v Praze 9 až pro 150 klientů. Poptávka je podle něj v metropoli obrovská, proto hledají i další vhodnou lokalitu. V Praze funguje šest dalších soukromých zařízení zaměřených na klienty s demencemi, dohromady mají přes 400 lůžek.

Financování sociálních služeb z rozpočtu může být efektivnější

Financování domovů se zvláštním režimem, které stojí na rozhraní zdravotních a sociálních služeb, je podle Vaise problematické. „Budeme přesvědčovat zákonodárce, že systém financování sociálních služeb ze strany veřejných rozpočtů může být výrazně efektivnější," řekl na tiskové konferenci k otevření pražského GrandParku.

Podle něj je klient v soukromém zařízení pro stát výhodnější než ten ve státním. Jako příklad uvedl nehospodárné rekonstrukce bývalých zámečků na taková zařízení. Dotace by podle něj neměly být vázané na lůžko, ale na konkrétního klienta, jako je tomu třeba v Rakousku nebo Francii.

Měsíční pobyt na dvoulůžkovém pokoji stojí 23 tisíc

Ve státních i soukromých zařízeních se platí náklady na klienta z jím pobíraného důchodu, ze kterého dostane domov 85 procent, z přiznaného příspěvku na péči a plateb od zdravotních pojišťoven.

Ve státních zařízeních doplatí tuto částku na úroveň skutečných nákladů město či kraj, v soukromých rodina klienta. V štěrboholském GrandParku stojí měsíční pobyt na dvoulůžkovém pokoji celkem 23 tisíc korun včetně státních příspěvků.

Kapacita zařízení je nedostačující

V Praze bylo v roce 2014 asi 1500 neuspokojených žádostí o přijetí do domovů se zvláštním režimem. Podle analýzy potřeb a nabídky sociálních služeb v Praze, kterou v roce 2012 vypracovalo pro magistrát Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK, je kapacita takových zařízení naprosto nedostačující.

„Výskyt demence ve věkové kategorii nad 65 let odhadován na osm až deset procent, ve věku nad 80 let má již demenci 30 až 50 procent osob," píše se v dokumentu.

V plánu je i navyšování kapacit

Podle demografických prognóz citovaných v plánu rozvoje sociálních služeb bude v roce 2020 žit v metropoli přes 191 tisíc lidí nad 65 let, z nichž téměř 56 tisíc bude starších 80 let. V roce 2050 to bude více než 222 tisíc lidí nad 65 let a přes 106 tisíc nad 80 let.

V plánu je kromě navyšování kapacit v hlavním městě také snižování kapacit zařízení mimo něj, která Praha zřizuje. Jsou třeba v Krásné Lípě, Terezíně nebo Svojšicích a dohromady mají několik set lůžek.

