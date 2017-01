Praha chce do pátku návrh dohody s vlastníky pozemků pro metro D

Praha - Hlavní město by mělo mít do pátku připraven návrh dohody s vlastníky pozemků nutných pro stavbu stanic metra D, řekl v pondělí náměstek primátorky Petr Dolínek. Vlastníci pozemků by se měli podpisem zavázat k tomu, že dovolí Praze stavět na svých pozemcích metro. Město pak slíbí, že bude spolupracovat na tvorbě studie na zástavbu pozemků, kde majitelé chtějí vybudovat nové budovy. Metro D má ulevit přetížené trase C a má spojit centrum se sídlišti na jihu města.

Vizualizace linky metra D.Foto: Metroprojekt

„Připomínky zapracuje právní oddělení a do konce týdne bychom měli mít doplněnou verzi smlouvy," řekl Dolínek. Smlouvu podepíše Praha, dopravní podnik (DPP) a vlastníci. Vůli podepsat ji měla také Praha 4, to se nakonec nestane, právo vyjádřit se jí ale zůstane.

Na pozemcích by mohly vzniknout stanice i nové budovy

Praha má s výkupy pozemků například v okolí Thomayerovy nemocnice dlouhodobé problémy. Pokud obě strany zmíněnou dohodu uzavřou, mohly by na pozemcích vzniknout jak stanice, tak nové budovy, které tu vlastníci chtějí stavět.

Situace by měla být obdobná podobě stanice metra C Chodov, kde nad stanicí stojí soukromé obchodní centrum, do kterého vedou některé výstupy z metra. Co konkrétně na pozemcích u metra D bude, není jasné.

Metro D spojí centrum s jižní částí města

Do návrhu dohody by měly být do pátku nově zapracovány například demografické studie a to, že na studii výstavby bude spolupracovat Institut plánování a rozvoje. Dohoda Prahy a vlastníků by měla být veřejná. Podle programu jednání by ji měli v úterý projednat pražští radní, podle informací by ale měla být z programu stažena.

Metro D spojí centrum s jižní částí města. Nejprve se začne stavět úsek z Pankráce do Písnice. V další fázi pak zbylé dvě stanice Náměstí Bratří Synků a Náměstí Míru. Metro D vyjde podle odhadů na 50 miliard korun. Jezdit v něm budou automatizované soupravy bez řidiče. Nedávno otevřené stanice metra A do Motola vyšly na necelých 20 miliard korun.

