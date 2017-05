Praha chce dlouhé autobusy. Podle zákona však na silnice nesmějí

Praha - Cestujících jedoucích autobusy na letiště přibývá a současná kapacita nestačí. Praha proto zvažuje koupi prodloužených vozidel, která mají větší kapacitu. Problémem je, že podle zákona nesmějí v Česku na silnici, pokud nemají výjimku.

Autobus Van Hool. Foto: Facebook PID

Rychlodráha na ruzyňské letiště bude nejdřív za šest let, avšak problémy s přetlakem cestujících mířících za odletem musí česká metropole řešit už nyní. Společnost Ropid, která organizuje pražskou hromadnou dopravu, proto tento týden představila na magistrátním výboru pro dopravu tři možnosti řešení. Každá má však vadu.

Autobus měl velkou spotřebu

Dvě možnosti, jak převézt více lidí, počítají s koupí prodloužených autobusů. Na dva typy velkokapacitních vozidel už mohli Pražané ve městě dříve narazit. Mercedes Benz, který pojme 105 cestujících, jezdil v Praze loni čtyři dny. Oproti tomu si lidé možná ještě pamatují autobusového obra, typ Van Hool, který jezdil v metropoli několik měsíců.

Měl však velkou spotřebu, potřeboval drahé náhradní díly a nakonec se s hlavním městem rozloučil nehodou s nákladním autem na Veleslavíně. Pořízením prvního zmíněného typu by se celkové roční náklady zvýšily ze současných 49,9 milionu na 59,4 milionu korun.

Delší autobusy však mají oproti stávajícím nevýhodu

Van Gool by podle odhadů vyšel na 66,8 milionů, ale zase by převezl nejvíce lidí 124 osob. Delší autobusy však mají oproti stávajícím nevýhodu. „Tuzemské zákony neumožňují provoz takto dlouhých vozidel.

Musíme mít výjimku, kterou uděluje ministerstvo dopravy. Je na tři měsíce a stojí šest tisíc korun na jeden vůz," uvedli na výboru zástupci dopravního podniku v čele s generálním ředitelem Martinem Gillarem. A pokud by došlo k nehodě těchto obrů, tak se může stát, že už by úřad výjimku nedal. Rovněž by bylo třeba zvětšit garáže, kde by probíhala oprava prodloužených autobusů.

Na autobusovém obratišti není dostatek místa

Kromě dlouhých autobusů má pak město ještě jednu variantu, jak problém řešit. Tou je zdvojení současných autobusových spojů na letiště, což už město testovalo před dvěma roky od dubna do června 2015. „První spoj byl vždy přetěžován, protože bylo složité informovat cizince, že další autobus pojede vzápětí," popsal na výboru Petr Tomčík, ředitel Ropid.

Zároveň není dostatek místa na autobusovém obratišti na Veleslavíně, odkud spoje míří k letišti. Pokud by město přistoupilo na tuto variantu, tak celoroční zdvojení vyjde o 100 milionů korun dráž, než je tomu v současnosti. Potřeba by bylo i řidiče a informátory.