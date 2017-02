Praha by měla mít plán pro smogovou situaci hotový do konce letošního srpna

Praha - Konečnou verzi regulačního plánu pro smogové situace v Praze by mělo mít město hotovou do 31. srpna 2017. Platný by pak měl být plán od 31. ledna 2018. Na jednání magistrátního výboru pro dopravu to řekla radní Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice). Regulační plán by neřešil pouze dopravu, ale například i takzvané stacionární zdroje, tedy například velké podniky. Smogovou situaci v Praze vyhlásili meteorologové v úterý ráno, letos je to již potřetí.

Smog v Praze. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

„Lhůty v harmonogramu tvorby plánu půjdou dle mého názoru zkrátit, takže věřím, že regulační plán budeme mít dříve než příští rok v lednu," řekla Plamínková. Čtěte také: Praha zatím nechystá žádná opatření kvůli smogové situaci Mapa má být hotová v dubnu Praha chce mimo jiné nejprve zmapovat postupy evropských měst. Pak vybrat vhodná opatření pro Prahu a zároveň území, na kterém by byla zaváděna. To udělá speciální pracovní skupina. Mapa, kde by byla opatření zavedena, by měla být hotova v dubnu. Finální návrh pak v září. „Potřebujeme dosáhnout za co nejmenšího nepohodlí pro Pražany a co největšího efektu," řekla Plamínková. Své postupy při smogu vypracují také některé městské organizace, například Technická správa komunikací nebo dopravní podnik. Praha by měla opatření vyzkoušet Opoziční zastupitel Filip Humplík (ODS) vyzval zejména k urychlení vypracování a zavedení regulačního plánu. „Nemůžeme nechat Pražany další zimu ve smogu," řekl. V rámci diskuse pak řešili členové výboru také případné zavedení MHD zdarma, o kterém letos v lednu vedení města uvažovalo. Zastupitel a místostarosta Prahy 7 Ondřej Mirovský (SZ/Trojkoalice) uvedl, že by Praha měla opatření vyzkoušet. „Jinak se nedozvíme, jaký to má dopad," řekl. Čtěte také: V Praze je vyhlášena smogová situace. Kvůli prachu v ovzduší Meteorologové nevyloučili, že by mohl být vyhlášen druhý stupeň Poslední platný regulační řád Praha měla v roce 2012, ale ten již neplatí. Původní plán ale řešil především problém se zplodinami z výfukových plynů, které Prahu v současné době příliš netrápí. Největším problémem jsou prachové částice označované jako PM10. Meteorologové vyhlásili v Praze kvůli vysokým koncentracím prachu v ovzduší smogovou situaci v úterý ráno. Současně nevyloučili, že by mohl být vyhlášen i druhý stupeň, tedy signál regulace. V Praze byla smogová situace vyhlášena i na počátku února Smogová situace bývá vyhlašována, pokud aspoň na polovině měřicích stanic překročil výskyt škodlivin dvanáctihodinový průměr hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a ve výhledu na 24 hodin není předpokládán jeho pokles. V hlavním městě byla tato situace naposledy na počátku února. Čtěte také: Pražský dopravní podnik koupí 14 elektrobusů

Autor: ČTK