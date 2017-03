Praha asi začne v dubnu řešit územní plán tramvají z Vinohrad k nádraží

Praha - Hlavní město by mohlo v dubnu zahájit jednání o změně územního plánu pro vedení tramvají z pražské Vinohradské ulice k hlavnímu nádraží Wilsonovou kolem bývalého Federálního shromáždění a Státní opery. Novinářům to ve středu řekli náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) a radní Prahy 1 Richard Bureš (ODS). Před východem z haly hlavního nádraží by mohla vzniknout nová zastávka a tramvajová trať by se pak napojila na rohu Bolzanovy ulice a U Bulhara na trasu z Prahy 1 na Žižkov.

Tramvaj. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

„Je několik variant, které se vykrátily. Shodneme se na tom (Praha 1, 2 a magistrát), že propojení chybí. Řeší se dva projekty: první vede z Vinohradské ulice do Wilsonovy a k nádraží. Druhý projekt přes Václavské náměstí s odbočkou do Opletalovy necháváme stranou," řekl Dolínek.

Na Žižkov by tramvaje odbočovaly minimálně

Tramvaje by tak měly projet mezi Národním muzeem a bývalým Federálním shromážděním (nyní nová budova Národního muzea), poté zahnout do Wilsonovy ulice směrem k opeře a garážím Slovan. Tady by magistrála přišla o jeden pruh a vznikla by tu zastávka.

Následně by uhnula do parku a mezi výduchy z metra by směřovala před nádraží, kde by vznikla druhá nová zastávka. Od haly by pak trasa kopírovala magistrálu k rohu Bolzanovy a U Bulhara, kde by se napojila na současnou trať. „Na Žižkov by tramvaje podle Ropidu (organizátor pražské MHD) odbočovaly minimálně, 90 procent z nich by mělo jet doleva směrem do centra. Nebylo by proto třeba dělat novou zastávku," řekl Bureš.