Praha a Roztoky nechají vypracovat studii stavby parkoviště P+R

Praha - Hlavní město a Roztoky u Prahy se domluvily na vytvoření studie, která by navrhla řešení stavby záchytného parkoviště P+R (park+ride) u roztockého nádraží. Parkoviště by mohlo mít více než sto míst. Zároveň budou obce společně řešit financování výstavby. Ve čtvrtek sdělili náměstek pražské primátorky Petr Dolínek (ČSSD) a starosta Roztok Jan Jakob (TOP 09). Kdy by parkoviště vzniklo a kolik by stálo zatím není jasné.

„Jako město vedeme delší dobu jednání se Správou železniční dopravní cesty, která je vlastníkem pozemku, kde by se parkoviště mohlo postavit. Máme již jejich vyjádření zohledňující především technické parametry, které je nezbytné dodržet," uvedl Jakob.

Radnice již vypracovala prvotní plán parkoviště

Obě strany nechají vypracovat studii, ve které projektanti navrhnou několik variant, jak by mohlo parkoviště vypadat. Podle Dolínka by mělo jít o lehkou několikapatrovou konstrukci. Provoz by pak řešila obec, které by Praha se stavbou po finanční stránce pomohla, a to i se získáváním peněz z evropských dotací. Radnice již vypracovala prvotní plán parkoviště. Do spodní části by se vešlo 75 aut, do horní další padesátka. Počet míst ale není konečný, bude záležet na finální studii a následně vybraném projektu.

Praha loni čelila kritice, že po zavedení parkovacích zón v některých městských částech záchytná parkoviště na okrajích města chybí. To kritizoval hlavně Středočeský kraj. Zástupci Prahy pak deklarovali záměr o stavbě záchytných parkovišť jednat se středočeskými obcemi. Kromě Roztok Dolínek zmínil například Úvaly. Rovněž tady by řidiči nechali své vozy a do Prahy by dojeli vlakem. Praha má na svém území zhruba dvě desítky záchytných parkovišť s kapacitou přes 3000 stání.