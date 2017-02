Praha 6 chystá dohodu s investorem proluky na Vítězném náměstí

Praha - Městská část Praha 6 připravuje memorandum o spolupráci s investorem na pozemku proluky na Vítězném náměstí. Místo kontroverzního projektu administrativního centra zvaného Ledního medvěd by tu měl být postaven převážně bytový dům. Starosta Ondřej Kolář (TOP 09) to řekl na dnešním jednání zastupitelstva, memorandum ale podle něj není závazné.

Proluka na Vítězném náměstí.Foto: ČTK

„Nový vlastník (pozemku) firma Vítězné náměstí s.r.o., kde je součástí i Penta, nemá zájem o pokračování projektu Ledního medvěda," řekl starosta. Podle Koláře investor předpokládá, že hlavní funkcí nového domu bude bydlení doplněné komerčními a veřejnými funkcemi. Dům by měl být stejně vysoký jako okolní výstavba.

O zástavbě proluky se diskutuje řadu let

Součástí memoranda má být stažení žalob městské části i investora. Investor se v něm má zavázat zaplatit městské části dluh za pronájem pozemku, kde měl Lední medvěd stát. "Předpokládá se, že bude nová smlouva o zřízení práva stavby. Investor také projevil zájem o prodej pozemku," dodal Kolář.

O zástavbě proluky mezi ulicemi Verdunská a Jugoslávských partyzánů se diskutuje řadu let. Radnice pozemek vlastní, v roce 2011 jej pronajala společnosti Vítězné náměstí a.s., za kterou stála PPF Real Estate. Obě strany se ale neshodly na podobě budovy, která by tu měla vyrůst. Situace vyvrcholila vzájemnými žalobami.

Pražákův holding vlastní projekt stavby mrakodrapů

V polovině loňského roku se novými vlastníky Vítězného náměstí a.s. stala finanční skupina Penta spolu s Kaprain Group finančníka Karla Pražáka, který byl spolupracovníkem vlastníka PPF a nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.

Pražákův holding vlastní mimo jiné projekt na stavbu mrakodrapů u stanice metra Chodov a je spolumajitelem outletového centra u Ruzyně nebo obchodního centra Mercury v Českých Budějovicích.

Investiční skupina Penta byla založena v roce 1994. Podniká zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu a v realitním developmentu. Působí ve více než deseti zemích Evropy.