Praha 5 chce kvůli stížnostem obyvatel uklízet chodníky sama

Praha - Vedení Prahy 5 navrhuje přesunout povinnost uklízet chodníky na jednotlivé radnice, které by dostaly od magistrátu potřebné peníze. Důvodem je nespokojenost obyvatel s úklidem. Ve čtvrtek to sdělil starosta Radek Klíma (TOP 09). Za úklid chodníku je zodpovědný jeho majitel, v případě městských chodníků je to Praha, která je dala do správy Technické správy komunikací (TSK). Tuto zimu plánuje Praha prostřednictvím TSK vydat asi 600 milionů korun.

dnes 11:48 SDÍLEJ:

Úklid chodníku. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Vít Šimánek

„Lidé si stěžují, že neuklízíme chodníky, a my marně vysvětlujeme, že uklízet má hlavní město, respektive TSK, která to ale nezvládá. Nedávno byla aktuální situace se spadaným listím, nyní se sněhem a ledem," uvedl Klíma. Řešením by podle něj bylo právě převést povinnost uklízet na jednotlivé městské části, kterým by Praha na úklid převedla potřebné peníze. "Bylo by to čitelné, lidé by věděli, kdo je za úklid zodpovědný a městské části by se navíc o úklid určitě uměly postarat lépe," uvedl Klíma. Zimní údržba trvá až do 31. března S jeho názorem souhlasí starosta Prahy 8 Roman Petrus. „Myslím, že jsou dvě možnosti. Buď TSK a hlavní město uklidí vše, nebo to nechtějí dělat, pak je samozřejmě nejlepší převést peníze radnici, která se o úklid postará," řekl Petrus. Městská část podle jeho slov již nyní na některých místech uklízí nad rámec svých běžných povinností. Praha do údržby prostřednictvím TSK tuto zimu investuje asi 600 milionů korun, což je zhruba stejně jako tu minulou. Zimní údržbu řídí TSK a každoročně trvá od 1. listopadu do 31. března. Na úklid silnic a chodníků si najímá Pražské služby. Čtěte také: Chodci v nebezpečí: okapy v Rakovníku končí nad chodníky

Autor: ČTK