Praha 3 bude trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad provozovat sama

Zkuste si to představit. Máte v ruce diplom, chcete se dál vzdělávat a dosáhnout vědecké hodnosti Ph.D. Stanete se doktorandem. Váš měsíční příjem je 7500 korun. Z toho si musíte zaplatit 1485 korun zdravotního pojištění. Doba studia se přitom nezapočítává do povinně odpracovaných let, z nichž se odvozuje nárok na odchod do penze.