Praha 12 má svou pocitovou mapu. Pomáhalo ji vytvořit několik stovek lidí

Praha - V Praze 12 vznikla mapa pocitů obyvatel na různých místech městské části. Několik stovek lidí hlasovalo, kde se cítí bezpečně, kde relaxují či potkávají přátele. Radnice výsledky týkající se bezpečnosti předala městské policii, která se jimi bude dál zabývat. Projekt ve středu starosta Milan Maruštík (ANO) představil novinářům.

Pocitová mapa Prahy 12. Foto: pocitovamapa.nszm.cz

„Největší otázka, která z pocitové mapy vzešla, je bezpečnost. Stanovili jsme si s městskou policií lokality a oni pro ně zpracovávají variantu řešení," řekl starosta. Přibližně v polovině února chce znát další postup.

První mapa byla papírová

Nejčastěji lidem vadil výskyt lidí bez přístřeší, lidí požívající návykové látky a s nimi spojený nepořádek, nelíbí se a překáží developerské projekty, chybí parkovací místa a překáží automobily. Naopak nejlépe se cítí lidé na cyklostezce a relaxovat chodí do Modřanské rokle.

První mapa byla papírová a účastníci fóra udržitelného rozvoje do ní píchali barevné špendlíky. Jimi označovali místa, kde se cítí bezpečně, kde relaxují, kde jim něco chybí či překáží nebo kde je něco zajímavého nebo kde potkávají nejvíc známých. Poté byla mapa digitalizována a další obyvatelé hlasovali přes internet.

Mezi městskými částmi je Praha 12 jednou z prvních

Na jaře chce radnice podle Maruštíka do vyplňování pocitové mapy zapojit i studenty. Další možností je podle místostarosty pro IT Roberta Králíčka (ANO) zapojit mapu i do mobilní aplikace Prahy 12, kterou městská část dnes uvedla do provozu.

Mezi městskými částmi je Praha 12 jednou z prvních, kdo z ankety mezi obyvateli pocitovou mapu vytvořil. Podobné už mají například v Brně, Říčanech, Vodňanech a Moravské Třebové.

