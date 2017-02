Praha 1 začne hledat partnera na pomoc s provozem nemocnice Na Františku

Praha - Radnice Prahy 1 zřejmě začne hledat strategického partnera, který jí pomůže s provozem Nemocnice Na Františku. Důvodem jsou stoupající náklady na provoz nemocnice. Partnera by měla radnice najít takzvaným koncesním řízením, kdy městská část nadále zůstane vlastníkem nemocnice. Jméno partnera by mohlo být známo letos v listopadu. V úterý to řekl pražský radní Daniel Hodek (ČSSD). Provoz nemocnice stojí radnici ročně zhruba 50 milionů korun. O dalších krocích musí ještě rozhodnout zastupitelé Prahy 1.

Nemocnice Na Františku. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Ivan Babej

„I při své ekonomické síle nebude moci radnice provoz v budoucnu financovat v předpokládaném rozsahu. To ale rozhodně neznamená, že by pro letošek či příští rok nefungovala nebo by byl provoz do doby transformace omezen," řekl Hodek.

Na obnovu schází 40 milionů ročně

Praha 1 si nechala vypracovat analýzu, která ukázala, že by do provozu nemocnice mohla radnice v příštích letech dávat až 80 milionů korun. Další peníze by pak bylo nutné vydat na obnovu zařízení. Na prostou obnovu prý schází asi 40 milionů ročně, a to bez investicí do jejího rozvoje.

Koncesní řízení zamýšlí radnice mimo jiné proto, že pro obyvatele se nezmenší péče, na kterou jsou zvyklí, a nemocnice zůstane nadále v majetku radnice. Praha 1 by tak nepřišla o možnost říct, co v areálu požaduje. Zbytek využití budovy by pak byl na nájemci.

O záměru ve středu rozhodnou zastupitelé

Odborníci v analýze navrhli další způsoby řešení, mezi nimiž byl i prodej. „To nepřipadá v úvahu," řekl Hodek. Stejně tak ji městská část nechce pronajmout externímu provozovateli, nemohla by pak zaručit, že tu pro obyvatele zůstane dosavadní rozsah služeb.

O záměru by měli ve středu rozhodnou zastupitelé. Pokud tento krok podpoří, v následujících asi dvou měsících by měl být hotov projekt a vypsána soutěž na výběr strategického partnera. "Pokud půjde vše dobře, mohli bychom výsledek řízení projednat v zastupitelstvu letos v listopadu," řekl Hodek.

Nemocnice má bohatou historii

Lékařská péče je Na Františku je podle stránek nemocnice poskytována již od 14. století. V roce 1620 předal Ferdinand II. zakládací listinu nemocnice řádu Milosrdných bratří a při nemocnici vznikla například lékárna a počet lůžek se z 24 rozšířil na 55. V roce 1847 zde provedl Celestýn Opitz první amputaci končetiny v celkové éterové anestezii v tehdejším Rakousku-Uhersku a v celé Evropě. V roce 1997 byla nemocnice rekonstruována.