Praha 1 upraví trojúhelníkové prostranství u Smetanova nábřeží

Praha - V pondělí začne poslední část oprav Belgické ulice na pražských Vinohradech, pro auta se uzavře doprava mezi Bruselskou a ulicí Jana Masaryka. Opravy by měly být hotovy do konce července. Technická správa komunikací (TSK), která opravy zajišťuje, to ve čtvrtek uvedla v tiskové zprávě.